Navrátilec Plášek pomohl hokejistům Olomouce. Poprvé dali pět gólů

Pět gólů v jednom zápase navíc Hanáci vstřelili poprvé v sezoně. Před nedělním zápasem Mora vyhrála jen dva z posledních deseti zápasů. „Chtěli jsme mít lepší začátek než v posledních zápasech, hráli jsme na kratší střídání, abychom měli více sil, to se povedlo,“ povídal trenér Olomouce Jan Tomajko.

Kohouti byli na začátku skutečně aktivnějším týmem, dvakrát se zaskvěl gólman Hrachovina, v sedmnácté minutě už ovšem kapituloval. Olomouc zásluhou Karla Pláška, který po návratu ze zámoří odehrál za Moru teprve druhé utkání, využila přesilovku.

Přitom i v této herní disciplíně je nejhorší v soutěži. „Konečně, je to velké pozitivum. Dalo nám to relativní klid, protože prohrané zápasy se samozřejmě podepíší na psychice a sebevědomí,“ řekl Tomajko.

Plášek si vzal kotouč u mantinelu, přímočaře s ním najel na pravý kruh a i díky výborně clonícímu Kuskovi zamířil přímo pod břevno.

„Zkusil jsem vystřelit a spadlo to tam. Bylo pěkné zase dát branku před domácími fanoušky,“ zubil se Plášek. „Už jsme neměli na co čekat, každý ví, jak vypadala tabulka. Chtěli jsme se co nejvíc tlačit do brány,“ doplnil útočník.

Druhé dějství nabídlo přestřelku, Budějovice dvakrát srovnaly skóre. V oslabení se po chybě Navrátila prosadil Ordoš, jenže sám Navrátil vzápětí opět vrátil Olomouci vedení a po dalším vyrovnání Jihočechů přispěchal se svojí první brankou v sezoně Lukáš Nahodil, centr první formace.

Olomouc podržely opory. Tomajko vyndal ze sestavy útočníka Pavla Musila a náhradník Lukáš Anděl byl hodně vidět.

„Nedali jsme možná hezké góly, ale tlačili jsme se za nimi. Naše branky padly po tečích, po clonách, nicméně to je přesně to, co jsme chtěli, těchto branek padá nejvíce,“ pochvaloval si Tomajko. Ve třetí třetině po další pohotové teči zvýšil na 4:2 Silvester Kusko a střelou do prázdné brány korunoval výsledek Rok Macuh.

Ovšem nebyly to pouze hezké momenty, které třetí dějství přineslo. Po zdánlivě nevinném souboji s Janem Káňou skončil na ledě Lukáš Pech a hrací plochu opustil na nosítkách. Olomoučtí ultras v ten moment spustili hanlivý chorál na adresu soupeře, což zbytek z více než čtyřapůltisícové návštěvy v plecharéně odsoudil pískotem.

„Byl to normální souboj, soupeř jej u mantinelu dohrál a on si pak přisedl kotník, bohužel musel do nemocnice,“ uvedl budějovický asistent Jiří Hanzlík.