Budějovice po úvodní čtvrtině: jistoty v brance, střelec Kubík a pevná oslabení

Tým kouče Ladislava Čiháka předvedl několik dobrých výkonů, ale prožil i slabší zápasy. Jihočeši mohou litovat ztráty řady bodů v těsných zápasech, ale naopak potěšily výkony brankářů, bojovnost i další individuální výkony. MF DNES zhodnotila úvodní čtvrtinu extraligy z pohledu Motoru.

1. Skromná ofenziva

Třicet branek ve třinácti zápasech, to není velká kanonáda. Jen tři týmy mají v extralize horší útok. Pouze dvakrát dal Motor v utkání čtyři a více gólů. Přitom pohled na českobudějovickou soupisku napovídá, že střílení branek by neměl být problém. Jenže v první čtvrtině převažoval spíš opak.

Adam Kubík z Budějovic napadaný kladenským Ondřej Slováčkem.

Adam Kubík šest, Brant Harris pět, Milan Gulaš s Janem Ordošem čtyři. To je výčet nejlepších střelců týmu. „Adam Kubík prokazuje své kvality a to, že je střelec. Čekají se od něj góly, on jich v přípravě moc nedal. Asi si je schovával na ligu. Je silný na puku, snaží se s ním hrát. Společně s Gulim (s Milanem Gulašem – pozn. red.) na ně tlačíme, aby pálili co nejčastěji, protože mají skvělou střelu,“ zhodnotil sportovní manažer Jiří Novotný.

Například Ordoše však Novotný chválí i za další dovednosti. „Je také silný na puku. Nebojí se přejít jeden na jednoho. Má hokejové myšlení, umí zvolit správný moment. Góly dává i připravuje, je nebezpečný,“ přidává.

2. Speciální formace

Čtvrtá nejhorší přesilovka, třetí nejlepší oslabení. Takový je statistický pohled na budějovické speciální formace. Početní výhoda souvisí s prvním bodem. Čihákův celek v ní skóroval šestkrát a hlavně v úvodu sezony mu přesilovky moc nešly. „Ze začátku jsme si s nimi moc nepomohli. Když je využijete, tak je to znát. Celkově nás v úvodu trápila hra s pukem. Zápasy nebyly tolik líbivé, ale pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Hodně to řešíme také u videa,“ potvrzuje Novotný.

Kanadský útočník Brant Harris.

I když Motor naposledy dvakrát inkasoval v oslabení s Pardubicemi, bránit přesilovky soupeře se mu jinak dařilo. Zejména Martin Beránek s Brantem Harrisem se stávají specialisty. Stejně tak Jáchym Kondelík s Janem Ordošem jsou při nerovnovážném počtu hráčů na ledě hodně platní. „Při oslabení máme dobrá čísla. Musíme ještě pracovat na detailech, protože kvalitní soupeři chyby potrestají. Ale celkově je znát, jakou má tým vůli, sílu a charakter. Jsem přesvědčený, že budeme ještě lepší,“ věří Novotný.

3. Brankáři

Dominik Hrachovina zvládl úvodních dvanáct zápasů. Jana Strmeně nepustil do branky ani na minutu. „Hrášek odchytal skvělé zápasy. V létě pro to udělal všechno a je to vidět. Určitě neodchytá všechno, ale poměr zápasů, to je otázka spíš na hlavního trenéra a kouče brankářů,“ říká sportovní manažer.

Litvínovský útočník Ondřej Kaše pálí, situaci pohotově zachraňuje brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina.

Strmeň však proti Pardubicím znovu potvrdil své kvality a hlasitě si řekl o víc prostoru. Jeho výkon je o to cennější, že pro svoji letošní premiéru snad nemohl mít těžší pozici. „Zachytal výborně. Už v historii to bylo tak, že kdykoliv naskočil, byl skvělý,“ tvrdí Novotný.

4. Slabší rozjezd lídrů

Poslední dvě sezony stál útok Budějovic hlavně na nich. Milan Gulaš s Lukášem Pechem táhli Motor a sbírali bod za bodem. Letošní rozjezd se však hlavně Pechovi moc nepovedl, a to z objektivních důvodů. Čerstvý čtyřicátník bojoval se zraněným kotníkem a naskočil nedoléčený. Teď nehrál kvůli nemoci. Navíc dostává nižší čas na ledě a posbíral jen čtyři kanadské body (1+3). „Nemám o něj strach. Je to inteligentní kluk a hokejista, který má obrovskou vůli. Maká na sto procent, po tréninku si přidává. U něj je to jen otázka času,“ myslí si Novotný.

Zkušený budějovický útočník Milan Gulaš.

Také Gulaš se rozehrával pomaleji, ale proti lídrovi se vyznamenal a byl u všeho důležitého. Začal víc střílet a posunul se na devět bodů (4+5). „Někdo by od něj chtěl ještě víc gólů, ale on udělá plno práce i mimo. Dohrává souboje, je ho plný led. Takhle si představuji, že hraje kapitán,“ dodává bývalý útočník.

5. Výhled

Ve vyrovnané extralize rozhoduje každý bod, a tak Motor potřebuje zlepšit i bilanci v prodloužení či na samostatné nájezdy. K produktivní první řadě se musejí přidat ještě další, třeba zatím nulový Martin Hanzl nebo nevýrazný Dominik Simon. S každým zápasem se zvyšuje vliv navrátilce Jáchyma Kondelíka