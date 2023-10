ONLINE: Pokračuje extraliga. Pardubice hostí Spartu, Kometa bojuje v Litvínově

Východočeši mají Spartě co vracet, ve třetím kole ztratili v O2 areně utkání v nájezdech. „Byl to skvělý zápas dvou top týmů, vyhecovaný, ten hokej měl, co měl mít. Kvalita je letos extrémně vysoká u všech týmů. Se Spartou je to ale něco víc specifického. Tým má stejně kvalitní jako my,“ myslí si pardubický brankář Roman Will.

Pražané z posledních tři zápasů ztratili jen bod, uspěli proti Mladé Boleslavi, v Budějovicích i naposledy doma s Třincem. Dynamo sice vyhrálo v Kladně vysoko 6:2, předtím však prohrálo v Litvínově a na ledě jihočeského Motoru.

Liberec nevyšel před svými diváky v sezoně ještě ani jednou naprázdno, v neděli zdolal Hradec a nyní hostí čtvrté Oceláře, před které se v případě vítězství může dostat v tabulce.

Také Třinci se daří, už sedmkrát po sobě bodoval, z toho pětkrát vyhrál. Neuspěl jen v prodlouženích v Pardubicích a v neděli na Spartě, kde doplatil i na chabou disciplínu. „Něco už jsme si k tomu v kabině řekli. A ještě něco řekneme. Nechceme se takhle prezentovat. Hráče oslabení stojí hodně sil a vyvádí nás to z koncentrace,“ podotkl asistent trenéra Vladimír Országh.

Litvínov držel v první čtvrtině sezony jako jediný krok s Pardubicemi, chvíli také extraligu vedl. Nyní je druhý i kvůli dvěma prohrám ve třech utkáních. V Olomouci přišel o možnost posunout klubový rekord v počtu jedenácti výher za sebou, v neděli prohrál v Plzni. Doma však Severočeši z devíti klání ztratili jediný bod. Tentokrát hostí Kometu, která začala sezonu katastrofálně, ale v říjnu se jí daří.

České Budějovice se trápí, navíc na delší dobu ztratily Lukáše Pecha, jenž si zlomil kotník. „Dlouhodobě vidím problém v naší ofenzivě, nevytváříme si šance. Obrovský problém je u nás buly,“ řekl asistent Jiří Hanzlík.

Naopak Plzeň se zvedá. Indiáni vyhráli pět z posledních sedmi duelů, na Motor se naladili nedělní výhrou 5:2 nad Litvínovem. „Je paráda, že jsme porazili první tým tabulky. Já bych ale neřekl, že jsme z krize venku. Musíme bojovat o každý bod,“ zdůraznil brankář Dominik Pavlát.

Mladá Boleslav odložila utkání šestnáctého kola s Hradcem Králové kvůli viróze v kabině, Karlovy Vary se utkají s Olomoucí ve středu. Souboj mezi Kladnem a Vítkovicemi je na programu až 6. prosince.