Jak brankář Will (ne)chtěl vstřelit gól: Nejsem blázen. A už jsem ho dal v dorostu

Když se trefí hokejový brankář do opuštěné klece soupeře, je to událost číslo 1. Vzácnost, rarita. Prvním a zatím jediným v historii české extraligy se stal v únoru 2021 karlovarský Filip Novotný, který zpečetil výhru v Mladé Boleslavi. Góly si zapsali i Dominik Furch a Marek Čiliak, ovšem ne přímo ze hry, ale jako poslední hráči, kteří se dotkli puku před vlastní brankou soupeře.

„U mě to vyplynulo ze situace,“ vykládal Will. „Věděl jsem, že mi domácí hodně zavírali mantinely. Takže když jsem puk vyhazoval, zkusil jsem to středem. V prvním případě jsem trefil prvního hráče. V tom druhém jsem viděl, že už kluci jedou, tak jsem to jen někam vyhodil. Ani nevím, jestli by kotouč letěl přímo do brány.“

Jednatřicetiletá pardubická jednička o gólu ani nesní. „Já už ho totiž dal v dorostu v Mladé Boleslavi,“ zmínil říjen 2009 a zápas extraligy staršího dorostu proti Havlíkovu Brodu, kdy se nejen zapsal mezi střelce, ale přidal i dvě asistence. „Od dětství mě táta tlačil, ať pracuji s hokejkou, že to je důležitý aspekt hry. Odmalička jsem se tomu věnoval, dál se v tom snažím zlepšovat, abych mužstvu pomohl. I tak je gól přes celé kluziště o štěstí, nikdo to vědomě netrénuje.“

Plzeňský rodák zopakoval, že jemu o střeleckou slávu nešlo. „Já bych neřešil góly, v jsem brance od chytání puků…,“ uvedl. „Nechtěl bych riskovat nebo si pohrávat se štěstěnou, abych se snažil dávat góly jako nějaký blázen, ještě navíc proti kvalitnímu soupeři. Vůbec. Ta situace vyvstala, my máme jasná pravidla, která budeme dodržovat při hře bez brankáře, a těmi se řídíme. Ještě zbývalo dost času do konce a mohlo se stát cokoli.“

Pardubický brankář Roman Will zasahuje.

Do prázdné branky přesto Pardubice puk dopravily, útočník Tomáš Hyka tím zkompletoval hattrick. I návrat Dynama do čela extraligové tabulky, které po dvou porážkách v řadě opustilo.

„Z páteční prohry v Litvínově jsme se oklepali, jak nejlíp jsme mohli. Tři body jsou jednoznačnou odpovědí. Všechny nás porážka štvala, ale i ony ke sportu patří.“

S úspěšností zákroků 92,09 procenta je Will sedmým nejlepším brankářem statistik, s průměrem 1,79 obdržené branky na zápas dokonce nejlepším. „Mám obrovskou výhodu, že v tréninku nastupuji proti nejlepším hráčům v extralize. To mě dělá lepším, zároveň věřím, že i kluky. Nedáme si nic zadarmo,“ podotkl účastník loňské olympiády v Pekingu.

V úterý Pardubice hostí Spartu a souboj titánů podle Willa bude ozdobou extraligy. „Už náš první zápas byl skvělý, vyhecovaný a měl všechno. Věřím, že to bude v úterý stejné,“ přeje si brankář Dynama. „Liga je nesmírně vyrovnaná, všechny týmy jsou dobré, proti nikomu se nehraje jednoduše. Je pro nás skvělé, že celá sezona je nadupaná, kvalita je extrémně vysoká u všech týmů. Sparta má top kádr jako my, všechny čtyři lajny jsou schopné dát gól.“

A schopný dát gól je i brankář Will, byť se zatím trefil „jen“ v dorostu.