Probuzený Hyka po hattricku: Se Sedlákem jsme jako siamská dvojčata

Myslel jste na hattrick, když Kladno pět minut před koncem odvolalo brankáře?

Měl jsem to trošku v hlavě, ale je jedno, kdo góly dá. Teď to vyšlo na mě, další zápas to může být někdo jiný. Hlavní je, že jsme vyhráli.

Šest kol v řadě jste neskóroval. Ulevilo se vám?

Jsem rád, že mi to takhle napadalo. První gól byl díky teči, při druhém jsem puk do brány tlačil očima, když zůstal za brankářem. Lukáš Sedlák jel z druhé strany, myslel jsem, že kotouč dorazí, ale chudák ještě dostal naloženo. Gólman si do toho kopl, trochu štěstí. A třetí byl do prázdné.

Loni jste dal v základní části čtyři góly, teď už jich máte sedm. Jste zpátky?

Loni mě zabrzdila nemoc, bylo to těžké. Šance jsem měl, ale nelepilo mi to. Vím ale, že jsem dobrý a zkušený hráč, že góly padat budou. Letos jsem zdravý a jsem za to strašně rád.

Dvakrát vám nahrál parťák z lajny Sedlák, je mezi vámi symbióza?

Jsme jako siamská dvojčata. Víme o sobě, hrajeme spolu dlouho, o to je spolupráce jednodušší. Víme, kdo kam má najet, myšlenky máme stejné a je to vidět.

Kladenský brankář Landon Bow zasahuje před Lukášem Sedlákem z Pardubic.

Co platíte za hattrick do týmové kasy?

Něco tam je. Ale já ani čepici nedostal! Nikdo jí na led nehodil. Zkusím se z platby ještě vylízat, ale asi to neprojde. (smích)

Těší vás, jak jste zareagovali na minisérii dvou proher?

Po páteční porážce v Litvínově jsme si ukázali nějaké věci na videu, něco si k tomu řekli. A do utkání s Kladnem jsme šli s čistou hlavou. Ve druhé třetině jsme měli zbytečné fauly, já to bohužel začal, tím jsme Kladno dostali do zápasu. Bodovalo sedmkrát za sebou, věděli jsme, že to bude těžké. Ale jsme zkušený tým a oklepali jsme se z toho.

Čtyři góly ve třetí třetině, co se změnilo?

Řekli jsme si, že musíme hrát to, co máme. Jsme silní a bylo to vidět. Každý zápas bude bolet a bude vyhecovaný, soupeři se proti nám budou chtít ukázat. Musíme hrát každé utkání na doraz.

Pardubičtí hokejisté oslavují vítězství nad Kladnem.

Byl trenér Václav Varaďa po porážkách důraznější?

Důrazný je pořád, v dobrém slova smyslu. My ukázali, že jsme dobrý tým.

Ukážete to i v úterý doma proti Spartě?

Sparta patří mezi favority na titul, hraje dobře, bude to skvělý zápas se skvělým soupeřem. Těším se. Každý z jejích hráčů je nepříjemný. Pro mě třeba David Němeček, který mi loni zlomil nos. (smích)