Klíč k úspěchu? Musíme si víc věřit, má jasno plzeňský brankář Pavlát

Vedl si skvěle, do statistik zapsal celkem šestatřicet úspěšných zásahů a pomohl týmu k výhře. „Říkali jsme si před zápasem, že si musíme víc věřit. Sebevědomí a nastavení hlavy, to je klíč k úspěchu,“ řekl strážce plzeňské branky.

Zvládli jste těžký zápas, jak jste ho viděl?

Litvínov prokázal hlavně v první třetině, že je právem na špici tabulky. Vůbec k ničemu nás nepustili, měli hodně střel. Zatlačili nás, ale také jsme hráli hodně v oslabení. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, zlepšili hru a dostali se z toho. Dali jsme branky, což nás uklidnilo a naopak Litvínov možná trochu zaskočilo. V dalším průběhu jsme si to celkem pohlídali.

Jak cenný je skalp lídra tabulky?

Mají výborný tým a jsou v laufu. Je skvělé porazit první tým tabulky, to se jen tak nepovede. My ale musíme dál bojovat o každý bod a posunout se do vyšších pater tabulky.

Rozhodla o výsledku druhá třetina?

Soupeř na nás ve třetí třetině nastoupil, hrál aktivně. Bylo tam dost střel a nebezpečných situací. Zápas asi rozhodl až náš čtvrtý gól, který padl deset minut před koncem.

Dvě premiérové trefy si ve škodováckém dresu připsal finský bek Aleksi Laakso.

Aleksi je výborný hráč a skvělý kluk i do kabiny. Odvádí velmi dobrou práci v tréninku i v zápasech. Nic nevypustí, je to extrémní dříč a zasloužil si ty dvě branky.

Poslední zápasy odchytal Samuel Hlavaj. Je složité jít po třízápasové pauze zase mezi tyče?

Bylo pro mne trochu těžší znovu se postavit do branky. I proto, že nás čekal náročný zápas. Vlastně hned od úvodu jsem měl hodně práce a hlavně v oslabení se dost zadýchal. Pro mne je příjemné, že jsem se dostal opět do brány a hlavně že jsme vyhráli. Velký dík patří také fanouškům, celý zápas nás skvěle podporovali.

Už dnes vás čeká další utkání v Českých Budějovicích.

V Budějovicích se hraje těžko, je to urputný soupeř. Mají hodně zkušených hráčů a nevyhrává se tam lehce. Ale dáme do toho všechno a pokusíme se přivézt nějaké body.