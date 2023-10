Skočí Litvínov zpět do čela? Proti Brnu chce protáhnout domácí vítěznou sérii

„Nějaký zvýšený tlak určitě necítím, soupeři se na nás připravují pořád stejně, ať jsme nahoře, nebo ve středu tabulky. Úplně bych neřekl, že jsme prohráli kvůli tomu, že jsme byli první,“ nepřičítal porážku zvýšené pozornosti soupeřů útočník Ondřej Kaše.

ONLINE: Litvínov - Kometa Brno podrobná reportáž od 17:30

Kouč Karel Mlejnek měl o příčinách nezdaru jasno. „Do utkání jsme vstoupili nedůrazně, až ledabyle v zakončení. Domácí zaslouženě vyhráli, dnes nás ubojovali.“

Jindy Vervu zdobí vysoká úspěšnost v přesilovkách, v Plzni to ale neplatilo. Nevyužila ani jednu z pěti. „To, co tam mělo padnout, tam nepadlo. I když jsme měli dobré šance, tak je podržel brankář, který chytal výborně,“ ocenil Dominika Pavláta litvínovský forvard. Kaše ho ve druhé třetině sice překonal, ale jeho osmá trefa v sezoně jen zmírnila porážku hostů.

Zatímco doma Verva dominuje a sbírá jen vítězství, u soupeřů má vyrovnanou bilanci 3:3. „Občas se prohrát musí, to je hokej. Nám to zatím vychází na venkovní zápasy, nevím, čím to je. V Plzni hlavně tím, že jsme v první třetině nedali žádný gól, i když jsme měli čtyři přesilovky. Sice nebyly úplně špatně sehrané, ale nepadlo to tam, proto se prohrálo,“ ohlížel se zastupující kapitán Litvínova, jenž céčko převzal za zraněného Matúše Sukeľa.

Dnes do Litvínova dorazí Brno a Verva může protáhnout domácí vítěznou sérii už na deset zápasů. A třeba i zase skočit do čela, pokud zároveň pardubický lídr zakopne v hitu se Spartou. Zápas startuje na Hlinkově stadionu v 17.30.