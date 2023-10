Hlava: Na góly jsem nepotřeboval hokejku. Litvínov natáhl domácí sérii

„Naši diváci, náš stadion, týmovost,“ vyjmenoval útočník Hlava, co dělá z Hlinkova stadionu tvrz. „Maličko škoda, že jsme nedokázali bodovat v Olomouci nebo Plzni, ale doma chceme být nedobytní a hokej si užívat i s fanoušky.“

Ačkoli Litvínov ztrácel 0:1, což je pro něj doma nezvyk, přetočil na 4:1. A pak odrazil nápor Komety, která se dostala na kontakt. Poslední dvě branky Vervy vstřelil právě Hlava. „Měl jsem milion šancí, ale na ty dva góly jsem pomalu nepotřeboval hokejku,“ pousmál se devětadvacetiletý hráč. „Zaplaťpánbůh mám šikovné kluky v lajně,“ zmínil bratry Kašovy.

Hlava nejprve skóroval šťastně nohou, pak do prázdné branky. „Ondra Kaše střílel, puk se za čáru odrazil od mojí nohy. Nekopl jsem ho a navíc jsem se snažil zabrzdit, abych do brankáře nevlítl.

„Byl jsem si víceméně jistý, že gól i po zhlédnutí videa uznají,“ řekl k úderu na 5:3.

Nicolas Hlava cloní před Štěpánem Lukešem.

Domácí trenér Karel Mlejnek svoje mužstvo chválil: „Dnes oceňuji u našich hráčů, že dokázali kontrolovat emoce, což byl klíč k zvládnutí utkání.“

Pomohla i trefa osmnáctiletého zelenáče Maštalířského, který z kruhu překonal gólmana Lukeše. A britský útočník Kirk, který u jeho prvního zásahu v extralize asistoval, mu pak přivezl puk. „Výborný pocit, navíc před domácím publikem, před čtyřmi tisíci diváky. Jsem rád za šanci, hraji se skvělými kluky, jde to samo,“ vykládal litvínovský gymnazista.

Týmový pokladník Hlava si na něm smlsnul. „Vypsal jsem mu pár pokut, asi bude muset na brigádu, přece jen to bude mít těžké zaplatit. Nějak se domluvíme,“ mrkl.

Matěj Maštalířský si užívá ovace po prvním vstřeleném gólu v extralize.

Litvínov dál válí, na svém ledě ztratil jediný bod z třiceti. V domácí bilanci je nejlepší v celé soutěži.

„Už jsme si zvykli na užší hřiště, někdy nám to pomáhá. Chceme hrát stejně i venku, ale na širším kluzišti je víc prostoru a my se musíme srovnat, abychom ho odkázali využít,“ dumá Hlava nad domácí šňůrou neporazitelnosti; venku Verva třikrát vyhrála i prohrála.

„Proti Kometě jsme po delší době měli horší nástup do zápasu, ale něco jsme si k tomu řekli a začali jsme zase hrabat,“ poukázal Hlava na bod zlomu. „V těchto situacích nesmíme panikařit, ale hrát to, co nás zdobí.“

Z venkovních porážek se chemici nezhroutili, ale naopak pokaždé zareagovali domácím úspěchem. „Což je tím, že jsme jedna velká rodina, jsme tu jeden pro druhého, stojíme za sebou, což je důležité.“