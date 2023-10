Led hrozný, Litvínov sebejistý. Zaslouží si být první, uznal kanonýr Radil

„Extraliga je taková, že každý může vystřelit, není o nějakých favoritech. Litvínov hraje dobře a zaslouží si být první,“ uznal dvojnásobný pardubický mistr, který vévodí střeleckému žebříčku extraligy. Na Hlinkově stadionu skóroval už ve čtvrtém zápase po sobě.

Verva je svými nástupy pověstná, přesto jste první třetinu prohráli 0:3. Proč?

Oni prostě dali gól ze všeho, z čeho mohli. Nám se to úplně nedařilo. Nebyli jsme na první třetinu úplně připravení. Někdy to tak prostě je.

Vy jste snížil zkraje třetí třetiny. Mohli jste pak Litvínov zlomit?

Chtěli jsme se vrátit do zápasu. Říkali jsme si, že to bude o jednom gólu. Když ho dáme, mohlo by to být jiné. I po něm jsme si nějaké šance ještě vypracovali, bohužel jsme je neproměnili. Dát druhou branku, možná by znervózněli a bylo by to pro nás ještě hezké.

Od druhé třetiny jste Vervu přestříleli 23:7, proč se vám nepodařilo obranu víckrát prorazit?

Nechci si stěžovat na kvalitu ledu, ale byl hrozný. I tohle hrálo určitou roli. Samozřejmě podmínky jsou pro oba stejné. Nedá se nic dělat, dneska to nevyšlo. Uvidíme další zápas, musíme se vrátit na vítěznou vlnu. Myslím, že umíme vyhrávat.

Rezignovaní fanoušci Pardubic.

Litvínov se od porážky 1:5, kterou jste mu připravili v úvodním kole, rozjel. Byl to nejtěžší soupeř?

Ano. Teď je první v tabulce. Extraliga je celá kvalitní, oni jsou momentálně v laufu a na svém menším hřišti to umí. Od začátku sezony chytli hodně sebevědomý nádech a prostě se toho drží, vychází jim to. U nich se bude hrát hodně těžce každému. Ještě je to umocněné tím, že si věří celý tým. Hodně kluků u nich dává góly, podle mě i docela lehce.

Což platí i o vás, skóroval jste podvanácté v sezoně.

Jsem rád, že to tam padá, že můžu týmu pomoct. Dneska to bohužel nestačilo.

Tečoval jste puk ze vzduchu. Vypadá to, že teď dáte gól ze všeho.

Lepí mi to. Kluci mi pomáhají, puky mi dávají, snaží se mě hledat. Dneska byl gól o štěstí, ale je potřeba říct, že i tohle trénuji. Jednou z deseti nebo dvaceti pokusů to vyjde.

Znamená teď něco, že vás Litvínov vystřídal na čele tabulky, nebo je ještě brzy na soudy?

Budeme si říkat, že to nic neznamená. (smích)