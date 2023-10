Drobek mezi velikány roste. Objeví se Ticháček v hokejové reprezentaci?

Momentka ze závěru druhé třetiny nedělního mače proti Pardubicím (2:6) značí, že stále teprve dvacetiletý zadák oplývá nebývalou zručností, přehledem a momentálně i pozoruhodnou sebedůvěrou. Nezazmatkoval proti frajerům, kteří platí za esa extraligového favorita s haldou zkušeností z mezinárodního hokeje.

Byl to snad poslední pádný důkaz, že je nečekaná opora Rytířů připravena také na první test v seniorské reprezentaci?

„Občas to slyším, ale nereaguju na to,“ prohodí. „Kdyby se to povedlo, bylo by to krásné.“

Centimetry (ne)rozhodují

Reprezentační sezona vyvrcholí květnovým šampionátem v Praze a Ostravě. V druhé polovině příštího týdne začíná první přípravná akce. Nominaci na turnaj Karjala oznámí trenér národního týmu Radim Rulík ve středu po poledni. Ticháček je žhavý kandidát.

„Věříme, že ho vezmou,“ vzkazuje kladenský spoluhráč Michael Frolík. „Má výborný vstup do sezony, boduje, hraje výborně.“

Ve 14 startech zvládl Ticháček 16 (4+12) bodů, v extralize teď nenajdete produktivnějšího obránce. „Mám kolem sebe dobré spoluhráče a občas se k něčemu přimotám,“ utrousí.

Čeští obránci Jiří Ticháček se Stanislavem Svozilem (vlevo) se snaží zastavit Němce Benneta Rossmyho (27).

Skromnost je možná nemístná. Ticháček hraje prim v jednom z přesilovkových komand Kladna, zvládá bezmála 21 minut za zápas. A o jeho fazoně se před úvodním dějství Euro Hockey Tour ví.

„Určitě pojede Ticháček,“ propálil pro sport.cz generální manažer Petr Nedvěd. „Dobří beci jsou tuzexové zboží.“

Kladenský odchovanec zapadá do prototypu reprezentanta, které chce využívat nový kouč Rulík.

– Věk 20 až 25 let.

– Slušný potenciál.

– Navíc se znají z juniorské reprezentace, které Ticháček na přelomu roku přispěl ke světovému stříbru.

Rulík s Nedvědem naživo sledovali i nedělní partii v Kladně. Jistě si očíhli i borce Pardubic, z jejichž řad by se mohla rekrutovat klidně pětice reprezentantů, ale zaujmout je opět musel také sebevědomý Ticháček. Ostatně už dřív Rulík vyhlásil: „Nechceme to přehnat s hráči přes třicet. Jenže mladých hráčů jako Jirka Ticháček je málo v extralize i Evropě. Všichni adepti jsou za mořem.“

Kromě statistik či věku se u Ticháčka vyjímá i jiný údaj. Měří „jen“ 175 centimetrů. Výška může být jedním z důvodů, proč se nadaný obránce neohání v zámoří. Nejeden skaut NHL vám potvrdí, že při shodné výkonnosti kluby raději sáhnou po vyšším zadákovi. Přece jenom, v play off se led může proměnit v bojiště a každý centimetr a kilogram u brankoviště se náramně šikne.

„Třeba i mně se líp hraje proti menším bekům než hromotlukům,“ připustí taky útočník Frolík. Ticháček dokonale splňuje tezi, že se proti němu možná dobře hraje, ale ještě lépe se hraje s ním, což potvrzuje i Frolík: „Dnešní hokej je víc o rychlosti, přestává být o velkých hitech a síle. Obránce si spíš musí poradit s hokejkou. Víc rozhoduje pohyblivost a obratnost.“

„Věříme, že to dotáhne daleko“

Frolík nastupuje s Ticháčkem v přesilovce a s 858 odslouženými starty v NHL patří mezi plejádu osobností a legend, které lemují nedlouhou kariéru nevelkého zadáka.

V reprezentační dvacítce cvičil obránce vyhlášený kreativec Marek Židlický, který se jako Rulíkův muž přesunul k áčku. Kladenskou omladinu po trénincích na ledě cepuje (ne)hrající majitel Jaromír Jágr.

Početní výhody u Rytířů diriguje jako poradce Jakub Voráček. „Říká nám různé postřehy a věci, které by měly fungovat. Má to hlavu a patu,“ kývne Ticháček. A to si už z výčtu uznávaných machrů škrtněte kladenského vůdce Tomáše Plekance, jenž o víkendu náhle ukončil kariéru.

Jiří Ticháček si kryje kotouč před Karlem Pláškem.

I díky velikánům se zajímavě rozvíjí kariéra učenlivého drobka.

„Budeme se ho snažit ještě nějak vychovat,“ pousměje se Frolík. „A všichni doufáme, že to jednou dotáhne někam daleko.“

Reprezentační test by nepochybně naznačil, kam může vyrůst a kde se momentálně nachází jeho výkonnostní strop.