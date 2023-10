Odchází vyvolený. Takového nenahradíme, zní z Kladna po Plekancově konci

„Odchází jeden z mála vyvolených, který odehrál 1000 zápasů v NHL,“ pověděl kladenský trenér Otakar Vejvoda. „Odchází Kladeňák, se kterým jsem rok a půl pracoval. Už předtím jsme se bavili o hokeji. Sportovně i lidsky je to veliká ztráta.“

Čtyřicátník Plekanec se po porážce 2:6 s Dynamem u domácích kabin nevyskytoval. Partii sledoval z VIP prostor s manželkou a bývalou tenistkou Lucií Šafářovou a jejich dvěma potomky.

Honza Daněk @honza_danek Symbolicky ve 14. minutě zápasu se Kladno loučí s Tomášem Plekancem. Diváci tleskají vestoje. https://t.co/wkzzqwbu7J oblíbit odpovědět

Konec kariéry oddaný reprezentant vstřebává. Klub mu v řádech dnů až týdnů chystá náležitou slávu a rozloučení, kde by měl jejich nedávný vůdce i oficiálně promluvit s médii.

V neděli o něm hovořili jeho bývalý spoluhráči.

„ Je to legenda. Pamatuju si ho jako kapitána z mistrovství světa nebo olympiády. Byla třešnička na dortu s ním hrát. Skvělá zkušenost, skvělý chlap,“ líčil kladenský bek Jiří Ticháček.

„Byla čest pro mě si zahrát v nároďáku i chvilku tady,“ navazoval útočník Michael Frolík. „Klobouk dolů, co dokázal. Měl neuvěřitelnou kariéru. Kladno táhnul dlouhou dobu, někdy si ale zdraví řekne a nedá se nic dělat.“

Plekanec několik týdnů kvůli nespecifikovanému zranění pauzíroval. V sobotu přes kladenské kanály vzkázal, že nelepšící stav a hrozba trvalejších následků mu brání pokračovat v profesionální kariéře.

Co zápas, to bod. Plekanec držel Kladno

„Uměl se dostat hráčům trochu pod kůži. Byl hodně nepříjemný. Strašně chytrý hráč a centr který hraje dopředu i dozadu. Navíc má výborné buly, což nám trošku chybí. Je to i velká ztráta například zkušeností na oslabení,“ vypočítával Frolík.

Plekanec měl skutečně nevyčíslitelný přínos v kabině, při vhazování, bránění nebo nácviku oslabení. Perfektně se vše dá vyjádřit i číselně.

Za Kladno po odchodu z NHL odehrál v extralize 117 utkání, v nichž nasbíral 106 (34+70) bodů. Ještě v minulé sezoně obsadil v bodování nejvyšší soutěže třetí příčku! O rok dřív byl pátý. Přitom pokaždé Kladno skončilo na dně a putovalo do baráže.

Když sečteme i kladenské duely v první lize nebo baráži za poslední pětiletku, zvládl 197 startů a 191 bodů. Docela exkluzivní navštívenka pro chlapíka, který se z Kanady natrvalo vrátil do domoviny v 36 letech. Co říkáte?

Plekanec odehrál poslední zápas v profihokeji 8. října, když přispěl k výhře 4:3 na ledě Mladé Boleslavi. Rytíři se bez marodícího lídra rozjeli.

Proti Pardubicím vyšli bodově na prázdno poprvé po sedmi duelech. Vyrovnaný mač proti extraligovému favoritovi ztratili až v závěrečné třetině, v níž čtyřikrát inkasovali.

„O to víc jsme se bez něj semkli a předváděli i bez něj dobré výkony,“ líčil Ticháček. „Samozřejmě by se nám zase hodil. Víme, jaká to byl osobnost a hráč. Takového nenahradíme.“

Extraligový outsider si zvyká, že se už patriot Plekanec do kabiny nevrátí. Nebo že by se v ní ocitl v jiné úloze? „Doufám a pevně v to věřím,“ naznačil kouč Vejvoda.