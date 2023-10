Kladno se loučí s oporou, Plekanec kvůli zdraví končí kariéru. Byl by to risk, řekl

Pokud by se rozhodl pokračovat, hrozily by mu ještě větší komplikace. Došel tedy k závěru, že nastal čas dát hokeji sbohem. Šlo o těžké rozhodnutí, takový konec si rozhodně nepředstavoval.

„Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane,“ řekl ve videu věnovanému kladenským fanouškům.

Podívejte se na rozlučkové video Tomáše Plekance.

A zároveň dodal: „Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit, poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu a doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn.“

Když byl 8. října na ledě při kladenském vítězství v Mladé Boleslavi, asi netušil, že jedná o jeho poslední utkání. V aktuálním ročníku sice posbíral jen čtyři body, ale na Kladně si uvědomují, že bude velmi těžké sehnat za něj plnohodnotnou náhradu.

„Je to pro nás velká rána. Víme, co v Plekym ztrácíme. Sledujeme situaci na hráčském trhu a kdyby se objevilo zajímavé jméno, budeme na to reagovat. Co se Tomáše týká, zdraví je na prvním místě,“ uvedl sportovní manažer Jiří Burger.

Rytíři ale ukazují, že si umí poradit i bez své největší hvězdy. Stoupají tabulkou, aktuálně jsou desátí, bodovali v každém z posledních sedmi zápasů. V pátek zvládli doma vyrovnanou partii s Olomoucí, kterou přetlačili 3:2.

Jako kapitán je nově povede Radek Smoleňák, jenž se na začátku října vrátil do mateřského klubu po dlouhých dvanácti letech.

Plekanec strávil většinu kariéry v zámoří, na Kladno se vrátil v roce 2018. Zápasy druhé nejvyšší soutěže tehdy střídal s těmi extraligovými, měl totiž vyřízené hostování v brněnské Kometě.

Od sezony 2020/21 už byl věrný jen Rytířům. Stal se lídrem, přispěl k návratu do extraligy, důležitou roli sehrál v obou barážích. I v pokročilém hokejovém věku patřil k nadstandardní hráčům, dvakrát se umístil mezi elitní pětkou tabulky produktivity.

Na domácí scéně pouze navázal na skvělou kariéru v NHL. Za Montreal naskočil do patnácti sezon, krátce působil i v Torontu. Dohromady odehrál v nejlepší lize světa 1095 zápasů s bilancí 661 bodů (251+410).