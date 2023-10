Pleky, děkuju. Obětoval ses pro Kladno, loučí se Jágr s Plekancem. Skončí i on?

Čtyřicet let, 1001 zápasů v NHL, dalších 313 v české extralize. Víc už jich Plekanec ve své kariéře nepřidá.

Po návratu z Montrealu v roce 2018 pomohl Kladnu dvakrát k postupu do extraligy, dvakrát s týmem také zvládl baráž o udržení. Patřil vždy k nejproduktivnějším hráčům.

„Obětoval ses pro Kladno. Vrátil ses domů a dvakrát s námi postoupil z první ligy, i když jsi ještě mohl hrát jinde,“ vzkazuje loučícímu se kapitánovi Jágr.

Plekanec po roce v brněnské Kometě už od sezony 2020/21 nastupoval jedině za Rytíře. „Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má,“ dodává Jágr.

Společně patřili k největším přesilovkovým hrozbám pro soupeře. Nakonec je to mladší z nich, který vyhlašuje konec kariéry jako první.

Jágr v aktuální sezoně ještě do zápasu nenaskočil, start sezony však odložil i loni. Tentokrát zatím o návratu jen vtipkuje, prohodil, že ho generální manažer potřebuje. V polovině října naznačil, že by musel zhubnout deset kilo.

Kladenští hokejisté nastoupili v retro dresech s logem Poldi, aby oslavili 30 let od vzniku samostatné České republiky. Jaromír Jágr (vpravo) a Tomáš Plekanec.

„Když jsem se vracel do hry, vždycky jsi mi to usnadnil, protože mě chápeš a na ledě si se mnou rozumíš. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí,“ zakončuje majitel klubu.

Plekancův odchod z hokeje naopak uvítá jeho manželka a bývalá tenistka Lucie Šafářová. „Vítej v klubu důchodců, muži!“ napsala na Instagram.