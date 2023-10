Kladenská kometa Ticháček o ztrátě Plekance i bodové explozi: Útočím s rozumem

Ticháček mluvil tiše, zdrtila ho porážka na Hlinkově stadionu 4:5 v prodloužení. Zvlášť proto, že jeho Rytíři dvakrát nad favoritem vedli o dva góly.

„Takhle dobře rozehraný zápas proti tak silnému týmu, který je v laufu, se musí zvládnout za každou cenu. Bohužel už poněkolikáté se nám to nepovedlo, z toho jsme zklamání,“ klopil oči juniorský vicemistr světa.

Produktivita Rytířů 1. Ticháček 12 (3+9)

2. Tralmaks 6 (5+1)

3. Dotchin 5 (0+5)

4. Klepiš 5 (0+5)

5. Pytlík 4 (3+1)

6. Procházka 4 (3+1)

7. Plekanec 4 (1+3)

Jeho asistence ve dvojnásobných přesilových hrách pomohly Kladnu k obratu na 2:1. „Jsme rádi, že jsme je využili. Dávali jsme si puk rychle od hokejky a spadlo to tam.“

Když si zapsal třetí bod při Procházkově gólu na 4:2, věřil, že z Litvínova si jeho tým odveze vítězství. „Jenže najednou se nám to trošku rozsypalo…“

Kladno dřelo, nestačilo to. „Takhle obětavě jsem nás dlouho neviděl hrát, jenom v tom pokračovat,“ našel Ticháček i pozitiva. „Jen musíme být pořád koncentrovaní. Chyběl kousek, pět minut, tohle si nemůžeme dovolit,“ přeladil zase na kritickou notu.

Jiří Ticháček

Navzdory porážce Rytíři bodovali už počtvrté za sebou, jenže v tabulce jsou druzí od konce. „Máme nějakou šňůru, ale v naší situaci by nám vítězství v Litvínově hrozně pomohlo. Mrzí nás to…“ opakoval rodák ze Sokolova.

Kladnu poprvé scházel zraněný kapitán Tomáš Plekanec, který bude absentovat nejméně měsíc, céčko po něm převzal navrátilec Radek Smoleňák.

„Hrát bez Plekyho je těžké. Když takový hráč vypadne, je to trochu znát. O to víc jsme se semkli, odvedli jsme týmový, bojovný výkon,“ cítil Ticháček. „A máme i jiné super lídry, přišel ještě Smoly. Nebáli jsme se, že bychom vůdcovství ztratili. Navíc je tu Jarda Jágr. Jen nevíme, kdy naskočí, to je záhada každý rok.“

I hvězdný veterán Plekanec pomáhal radami. „Když jsme měli mítink oslabení, byl tam s námi. Vypadl nám hráč, který je výborný v technicko-taktických situacích ve vlastní třetině, ať jde o buly nebo pozice v krizových chvílích,“ uvedl kladenský trenér Otakar Vejvoda mladší. „Ale kluci v mnoha aspektech hráli výborně.“

Litvínov - Kladno, hokejová extraliga. Vpředu Jiří Ticháček, vzadu Ondřej Kaše.

Což platí o Ticháčkovi dvojnásob. Se dvanácti kanadskými body za tři góly a devět asistencí dominuje produktivitě Rytířů. „Jsem rád, že se mi daří, ale radši bych se odlepil ze dna. Máme dobře nakročeno. Nikdo nechce hrát dole, chceme do play off,“ svěřil se hráč, jehož vzorem je mistr světa z roku 2005 Marek Židlický.

Ticháček mohutně podporuje ofenzivu a v bodování celé extraligy mu patří osmé místo. „Do útočení se pouštím s rozumem,“ ubezpečil. „Snažím se ty situace rozlišovat. Trenéři mě nijak nebrzdí.“ I proto prožívá raketový start do sezony a může se chlubit nejlepšími čísly ve své počínající kariéře.