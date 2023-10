Mládí v extralize: rekordman i Španěl se jménem po Jágrovi. Kladnu roste tahoun

Po premiéře mezi dospělými se usmíval a hlásil: „Neskutečný zážitek!“ Nadšení bylo na místě, vždyť hradecký útočník Adam Novotný se v pátek stal nejmladším extraligovým střelcem v historii. Společně s ním naskočilo do nové sezony nejvyšší hokejové soutěže dalších čtyřiadvacet hráčů ve věku do dvaceti let. Redakce iDNES.cz vybrala pětici, která na sebe upozornila.