Začínal v Barceloně, teď se Pérez dere do sestavy hokejového Liberce

Osmnáctiletý útočník v minulé sezoně upoutal trenéry svými výkony v dresu liberecké juniorky a dostal pozvánku do přípravy s prvním týmem. A hned v úvodním zápase za áčko dal svůj první gól mezi dospělými.

„Vůbec jsem nečekal, že všechno tak rychle poletí. Ještě nedávno jsem hrál za dorost, za juniorku, a teď sedím v kabině áčka. Jsem za to moc rád a užívám si to,“ říkal hokejový talent po úvodním letním zápase s Mladou Boleslaví, kterou Tygři doma přehráli 4:0. „Mám z toho velkou radost. Do zápasu jsem nešel přímo s tím, že chci dát gól, ale s tím, že chci, abychom vyhráli, což se povedlo.“

Příběh Jaromíra Péreze rozhodně není tuctový. Má španělského otce a českou matku, narodil se v Barceloně. Fotbal hrával jen po škole s kamarády, bližší mu byl hokej, k němuž ho ve čtyřech letech přivedla maminka.

Spolu se svým dvojčetem Diegem začal hrát za klub, který se jmenoval stejně jako ten slavný fotbalový: FC Barcelona. Ve Španělsku je ale hokej exotickým sportem, a tak není úplně lehké se mu věnovat.

„V Barceloně je jeden zimní stadion, kde jsme trénovali jednou do týdne a hráli jsme jednou až dvakrát do měsíce turnaj třeba ve Francii,“ zavzpomínal v dřívějším rozhovoru pro hokej.cz na své začátky.

Ve Španělsku žil do sedmi let, pak se s rodinou přestěhoval do Česka. S bratrem a nerozlučným parťákem Diegem, který je na rozdíl od něj obránce, hráli nejprve za pražskou Hvězdu.

Vojtěch Hradec z Mladé Boleslavi v souboji s Jaromírem Pérezem z Liberce

V osmé třídě společně zamířili na sever Čech a prošli tu celou akademií. „Jára byl už v žákovských kategoriích nadstandardně vybavený hokejista. Měl obrovskou výhodu v tom, že dokázal skloubit své velmi dobré dovednosti s herním myšlením, které měl také na vyšší úrovni než někteří jeho vrstevníci. Proto si ho také všimli pozorovatelé z mládežnických reprezentací,“ řekl k mladíkovi Libor Daněk z akademie Bílých Tygrů.

Jaromír Pérez patří k velkým libereckým talentům. V loňské sezoně hrál už v 17 letech za juniory a ve 46 zápasech zaznamenal 28 bodů. Oblékl i dres reprezentace do osmnácti let. Spoluhráči mu říkají Španěl nebo Checo - tuhle přezdívku má po známém pilotovi formule 1 Sergio „Checo“ Pérezovi.

Teď dostal šanci nahlédnout do extraligového A-týmu Bílých Tygrů a své místo v něm se bude snažit uhájit co nejdéle. „S mladými hráči musíme být především trpěliví. Jaromír Pérez je šikovný a vidíme u něj progres. Pokud na sobě bude pracovat, může v sezoně zaznamenat obrovský výkonnostní růst,“ tuší asistent libereckého trenéra Jiří Kudrna.