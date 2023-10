V 15 letech nový rekordman. Hradecký mladík Novotný skóroval proti Kladnu

Novotný v pátek večer překonal 22 let starý a do té doby platný rekord Rostislava Olesze, který v dresu Vítkovic skóroval 21. října 2001 proti Slavii.

Zároveň se stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za hradecký A tým. V extralize se zařadil mezi historicky nejmladšími na šesté místo za Michaila Jaškina (13 let, 112 dnů), Adama Sedláka (15 let, 55 dnů), Olesze (15 let, 108 dnů), Matěje Stříteského (15 let, 126 dnů) a Davida Šticha (15 let, 236 dnů).

Podívejte se na gól nového nejmladšího extraligového střelce:

Tipsport extraliga @telhcz ‼️ Adam Novotný se v patnácti letech stává nejmladším střelcem v historii #TELH! 🤯👏 @MountfieldHK tak snižuje na Kladně na rozdíl jednoho gólu! #KLAMHK https://t.co/8KkRosYgQn oblíbit odpovědět

Patnáctiletému útočníkovi z Hradce se to povedlo hned ve svém premiérovém startu mezi muži, ještě v minulé sezoně navíc nastupoval výhradně za dorostence.

Až od konce srpna působí v juniorské extralize, kde po dvanácti odehraných zápasech vede tabulku střelců s deseti góly.

Střeleckou formu si tak přenesl i mezi dospělé. Trenér Tomáš Martinec mu přidělil pozici křídla ve čtvrtém útoku po boku Radka Pilaře a Matěje Chalupy.

Ve 27. minutě se mezi kruhy dostal jako první k odraženému kotouči a nadvakrát se mu podařilo překonat kanadského brankáře Landona Bowa.