První start a trefa! Jsem strašně spokojený, zářil liberecký nováček Galvas

„Jsem strašně spokojený, hlavně s tím, že jsme po třech prohrách zase zvítězili. Gól byl trochu navíc,“ usmíval se mládežnický reprezentant, který je velkou nadějí pro příští draft do NHL.

Svůj příchod pod Ještěd konzultoval i s otcem Lukášem, jenž má na kontě přes tisíc extraligových startů, a s bratrem Jakubem aktuálně hrajícím ve Švédsku. „Mluvil jsem s celou rodinou. Všechny jsem si vyslechl a pak se rozhodl pro Liberec.“

Jak se váš přestup zrodil?

Od Liberce jsem měl nabídku už v létě, ale přemýšlel jsem, jestli nezkusit zahraničí. Nakonec jsem se rozhodl jít českou cestou. A vydal jsem se do Liberce. Už jsem tady byl týden, ale byl nějaký problém s transferem, tak jsem mohl nastoupit až teď.

Proč nakonec česká cesta přes Liberec?

Ještě jsem se necítil na to jít do zahraničí. Zatím jsem byl pořád hlavně doma a nikam jsem neodcházel, takže jsem chtěl udělat krok českou cestou a myslím, že je to správná volba.

Jak jste první zápas za Liberec prožíval?

Vstoupili jsme do něj dobře, bohužel ve druhé třetině nás zbrzdily přesilovky, které musíme zlepšit. Kladno dalo dva góly a bohužel se zápas začal trochu otáčet. Do třetí třetiny už jsme ale zase vstoupili dobře a pohlídali jsme si vítězství.

Mladý obránce Tomáš Galvas při debutu v dresu Liberce.

Jak padl váš první extraligový gól?

Chtěl jsem podpořit útok, Oscar Flynn tam byl, a tak mi přihrál, já udělal jen blafák do bekhendu a zakončil jsem. Asi to budu mít drahé, budu muset zaplatit do klubové pokladny, Jarda Vlach je pokladník a spočítá mi to.

Bylo pro vás těžké odejít z Olomouce, kde jste začínal, na druhý konec republiky?

Bylo to složité hlavně kvůli škole. V Olomouci jsem studoval na střední škole logistiku, chemii a sportovní management. Teď řeším, jestli si ji dodělám dálkově v Olomouci, nebo budu chodit do školy v Liberci.

Co vás do Liberce přitáhlo? Cítil jste, že tu máte větší šanci na extraligu?

Přestup jsem řešil hlavně s trenérem Pešánem, který mě sem vzal a ukázal mi, jak to tady chodí. V Olomouci jsem začínal v juniorce a vím, že i tady v Liberci si budu muset místo v A-týmu vybojovat. Je tady konkurence, bude to těžké, ale když budu podávat dobré výkony, tak věřím, že bych mohl naskočit do nějakých zápasů.

Myslíte, že vás v Liberci připraví na draft NHL líp než v Olomouci?

Věřím, že ano. Myslím si, že je tady daleko víc trenérů, kteří se mi můžou věnovat, a je tady i lepší prostředí.

Máte do sezony nějaké konkrétní ambice s ohledem na draft?

Draft ještě vůbec nemám v hlavě, ale samozřejmě se tam budu chtít dostat a uvidíme. V Liberci se budu snažit dostat do áčka a udělat si nějakou pozici.