ONLINE: Pardubice ztrácí ve Vítkovicích, Plzeň hostí Spartu. Zabere Kometa?

Sparta zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních dvacet let. V roce 2003 uspěla v pěti úvodních kláních a teď dostává velkou šanci jedinečný počin zopakovat. Indiánům se totiž po výhře v prvním kole nad Třincem nedaří, a to zejména v ofenzivě. Západočeši volají po častější střelbě a zjednodušení hry.

Něco podobného chtějí také v Brně. Kometa, kterou zatím nenakopla ani změna na postu hlavního trenéra, zůstává poslední se skóre 5:17. Tým nepředvádí vyloženě hrozivé výkony, hráčům ale zjevně chybí sebedůvěra.

Kouč Jaroslav Modrý věří v brzké zlepšení, třeba už proti týmu, který vedl ještě v uplynulé sezoně. České Budějovice sází na defenzivní styl, jenž jim s pouhými dvěma inkasovanými brankami v posledních třech střetnutích přináší vítězství, včetně nedělního cenného triumfu nad favorizovaným Hradcem.

Východočeši se po sérii výher nezadrhli jen proti Motoru, ale ještě předtím také proti Boleslavi. I tak ovšem ukořistili dva body, které jim pomáhají k průběžné čtvrté příčce. Hned za rozjetý Litvínov, který večer hostí.

Velmi slušně si pak dle očekávaní počínají Pardubice. Ty utržily porážku pouze na Spartě v nájezdech, i tak za Pražany v tabulce zaostávají jen o skóre. Nyní ale zamíří k těžkému souboji na led podobně ambiciózních Vítkovic. Poslední semifinalista touží zvrátit nepovedený start ročníku se třemi prohrami ve čtyřech utkáních.

To Olomouc s Třincem vítězství a porážky střídají. Zatímco Moře se zatím daří jen doma, Oceláři úvodní dva nezdary přebili dvěma výhrami. Proto jsou oba týmy v tabulce hned za sebou. Hanákům ve středu nahrává domácí prostředí. Pikantní střetnutí čeká kouče Slezanů Zdeňka Motáka, jenž předtím na lavičce Moravanů působil dlouhých pět let. A očekává tuhý boj.

Další klání tabulkových sousedů se chystá v Liberci. Bílí Tygři po vítězném zahájení sezony proti Boleslavi odráží nelichotivou bilanci tří venkovních proher. Rytíři na tříbodový zisk ještě čekají, navíc se musí obejít bez beka Jacka Dotchina – potrestaného za nesmyslně agresivní chování v utkání se Spartou. Rytíři pod Ještědem uspěli naposledy před deseti lety.

Ve zbývajícím utkání na sebe naráží Mladá Boleslav a Karlovy Vary. Bruslaři se po dvou porážkách na začátek zvedli, Západočeši zatím odehráli jen tři zápasy, o stoprocentní bilanci přišli v pátek prohrou 3:4 v Olomouci.