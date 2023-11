Trenére, proč chybí vládci extraligy? A Rulík mluvil, neodsekl jako Jalonen

„Chceme zdravé a bojovné mužstvo s energií,“ vysvětloval Radim Rulík. Ve středu oznamoval coby hlavní trenér národního týmu svoji první nominaci na turnaj Karjala, který začíná přesně za týden na severu Evropy. Hned 13 z 27 Rulíkových vyvolených nastupuje v nejvyšší soutěži, ale ani jeden z nich se aktuálně neřadí k absolutní špičce bodování.

Z nejproduktivnější desítky Čechů v extralize se na pondělním srazu reprezentace v Praze bude hlásit jen kladenský Jiří Ticháček, což je ovšem povoláním obránce.

Ve výběru pro finský turnaj schází třeba útočník Lukáš Radil, jenž se přiřazuje k dřívějším bodovým vládcům nejvyšší soutěže jako Růžička, Gulaš nebo Chlapík, které Rulíkovi předchůdci v nedávné době při tvorbě nominací taktéž opomíjeli.

„V mých očích je to hráč, který by pomohl, pokud by dostal příležitost,“ soudí například Václav Varaďa, Radilův kouč v Pardubicích. „V tréninku maká a i v něm mu vyjde vše, na co sáhne.“

A gólman Dynama Roman Will navazuje: „Ráďa je hrozně šikovný a chytrý hráč, s velkým hokejovým IQ. Dokáže využít skulinky, překvapí, zároveň má razantní střelu.“

Reakce Rulíka, který sám před několika měsíci Pardubice trénoval? „Nemám důvod mlžit, Lukáši Radilovi, ale i některým dalším hráčům, kterým je přes přes třicet, začátek sezony vyšel. Pro mě ale u nich není prioritní forma v září či říjnu, víc mě bude zajímat v lednu nebo v únoru,“ připomněl Rulík, že sezona vyvrcholí na jaře očekávaným mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. A pokračoval: „Hráče jako Lukáš nepotřebuju zkoušet. Znám ho, on zná mě. A zná i systém, kterým se prezentuju.“

Národní tým hodlá hrát daleko živelněji a soupeře spíš nutit k chybám, než že by na ně vyčkával, což preferoval předchozí kouč Kari Jalonen. „V určitých věcech chceme na něco navázat, ale něco chceme také malinko měnit,“ naznačil Rulík.

Už ve středu se při premiérové tiskovce trochu odlišil od finského kouče – a teď nejde o to, že na dotazy novinářů neodpovídal anglicky.

Zatímco Jalonen při jedné ze svých tiskovek nešťastně odsekl, že se míní bavit výhradně o nominovaných hráčích, Rulík se pokoušel vše důkladně zdůvodňovat. Přiblížil, že při skládání výběrů bral v potaz zdraví jedinců, výkonnost, vytížení, perspektivu, ale i počet reprezentantů z jednoho týmu, který nechce zbytečně vysát a v přestávce oslabit. Kromě Radilovy absence vysvětloval, že plodné bratrské duo Kašových z Litvínova chtěl vzít v balíčku, ale starší Ondřej se mu při osobním rozhovoru omlouval: „Pane trenére, kdybych byl zdravotně v pořádku, hraju NHL. A neměl bych důvod odcházet do Evropy.“

Rulík už stihl navštívit i všechny extraligové zimáky a právě v Litvínově viděl, že Ondřej Kaše coby možný reprezentační adept zrovna kvůli vachrlatějšímu zdraví vynechával trénink.

U libereckého Tomáše Filippiho, posledního z kvarteta nejproduktivnějších Čechů v extralize, zase Rulík odhaloval, že jeho bodová a herní exploze nastala až ve chvíli, kdy už měl nominaci uzavřenou.

Plekanec: z rádce ryzí asistent

Na Karjalu nevyrazí ani osvědčená česká jména ze švýcarské ligy. Jan Kovář bude zhruba dva měsíce marodit s kolenem. S nedoléčeným zraněním nastupuje i Roman Červenka, který na posledních třech velkých turnajích vedl národní tým jako kapitán.

Nejstarším členem omlazené reprezentace se v 31 letech stane plzeňský bek Petr Zámořský, v Rulíkově souboru z třicátníků najdete už jen útočníky Fleka, Sedláka, Lence, Frka a Stránského.

Nejslavnější jméno se proto objeví v trenérském štábu. Reprezentace se rozšíří o Tomáše Plekance, který teprve před pár dny oficiálně ukončil úchvatnou kariéru.

„Už v létě jsme ho s realizačním týmem oslovili, jestli by nám nepomohl směrem k mistrovství světa,“ přiblížil Rulík. Po náhlém konci v Kladně se Plekanec z původně plánované úlohy příležitostného konzultanta stane regulérním asistentem, který bude přímo na střídačce. „Jeho zkušenosti využijeme ve prospěch reprezentace,“ doufá Rulík.