Kašovy bych měl rád v týmu oba dva, ale zdravé, řekl Rulík. Co další opomenutí?

Plekanec rozšířil trenérskou skupinu národního týmu, který kromě Rulíka čítá ještě asistenty Marka Židlického, Jiřího Kalouse a trenéra brankářů Ondřeje Pavelce.

„Komunikovali jsme s ním od léta, nevím, jak dlouho se rozhodoval. Ale v létě byl ještě hráč, na promyšlení měl dost času. Všichni trenéři se na spolupráci s ním těšíme, nejvíc budeme chtít využít jeho postřehy, hlavně na bulích, ve kterých byl excelentní,“ slibuje si od Plekance Rulík.

Dovolí mu zranění, kvůli kterému ukončil hráčskou kariéru, chodit na led?

Já doufám, že jo. Nemám od něj informaci, že by toho nebyl schopen. Nezvládal jen hráčský zápřah.

Co vás vedlo k nominaci čtyř nováčků?

Jednoznačně perspektiva do budoucna. Může se z toho vyvinout během sezony i něco víc. Jirku Ticháčka znám, ale to, jak se zatím prezentuje v extralize, jsem vůbec nečekal. Nominaci si zasloužil. Oba gólmani vypadají v klubech velice dobře a tato příležitost je může ještě víc nakopnout.

Co říká na Ticháčka asistent přes obránce Marek Židlický?

Konzultujeme spolu hráče, které každý chceme nominovat. Ale o Ticháčkovi jsme se ani nemuseli nějak víc bavit, protože na jeho jméně jsme se jednoznačně shodli.

Tisková konference k nominaci hokejové reprezentace na turnaj Karjala a k představení nových dresů. Vlevo generální manažer Petr Nedvěd, vpravo trenér Radim Rulík.

Naopak několik extraligových hvězd chybí. Třeba bratři Kašovi.

Beru je jako dvojici. Pokud by mi Ondra řekl, že je zdravý, tak bych oslovil i Davida. Hrají spolu a pokud to vyjde k dalšímu turnaji, rádi bychom měli v týmu oba dva.

Jak vážný je stav Ondřeje Kašeho?

Nechci vyzrazovat interní věci. Když jsem byl v Litvínově na tréninku, nebyl na něm David ani Ondra. Pouze trenér mě informoval, že na některé nechodí, což mi Ondra potvrdil. Jsme domluvení, že spolu budeme komunikovat a on vždycky zhodnotí svůj aktuální stav, jestli mu dovolí, aby se zúčastnil reprezentačního turnaje.

Řešil jste s ním i případné mistrovství světa?

Z Ondry jsem měl velice dobrý pocit. Zaprvé byl nesmírně upřímný, čehož si strašně vážím, že nemlžil. Samozřejmě uvidí v sezoně, jak na tom bude, ale pokud dobře, tak si myslím, že jednoznačně bude mít zájem.

Kromě Radila a Kašových chybí v nominaci i třetí nejproduktivnější hráč extraligy Tomáš Filippi. O něj jste zájem neměli?

Začátek sezony neměl tak dobrý a my jsme museli dát vědět ohledně nominace týmům už 16. října. Na začátku října jsme se rozhodli, že ho v tuto chvíli brát nebudeme. Nyní má velice dobrou formu a vzhledem k dalšímu turnaji je to určitě jeden z hráčů, kterého sledujeme a který nás zajímá.

Rulík o nových dresech „Jsem trenér. Ať už budeme hrát v jakémkoliv dresu, pořád je to národní tým, a je to vždycky pocta. Mně osobně se ale nový znak líbí.“

A co lídr brankářských statistik Dominik Frodl?

Chytá výborně, stejně tak Roman Will v Pardubicích. Rozhodli jsme se v tuto chvíli pro jinou variantu, ale pokud budou oba pokračovat v těchto výkonech, určitě mají šanci směrem k dalším turnajům.

Máte nějaký limit, kolik chcete nominovat hráčů z jednoho týmu?

Nemám, ale samozřejmě se na to snažím dívat rozumně. Abych vyloženě neudělal do klubu nějaký přehnaný zásah. Samozřejmě mě to nemusí úplně zajímat, ale tím, že jsem byl dlouho na té opačné straně, tak to jde udělat citlivou formou. Řekněme, že tři jsou limit.

Jak zatím hodnotíte spolupráci s extraligovými kouči?

Nečekal jsem, že mě trenéři tak uvítají. Ale jsem za to vážně rád. Já jako trenér v klubu jsem nezažil, aby za mnou přijel trenér českého nároďáku a bavil se se mnou. Někteří se chtějí bavit o systému, jiní o tréninku nebo o hráčích. Ptám se, jestli jsme se svými vytipovanými úplně vedle nebo jestli to zapadá. Většinou souhlasí a přidají další jméno, ať na něj mrknu. Komunikace je širšího záběru, není to o jedné věci.