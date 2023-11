Reprezentaci si vystřílel až v Motoru. Chci se ukázat, hlásí nováček Kubík

Párkrát už mu pozvánka unikla. Po letní změně dresu a díky dobré formě v úvodu nové sezony se tentokrát už dočkal.

Jak jste reagoval, když vám zavolal trenér Radim Rulík?

Byla to příjemná informace. Takové člověk přijímá rád. Bude to moje první akce, takže mám velká očekávání. Chci si to užít s lehkostí.

Věřil jste, že teď už se seniorského národního týmu dočkáte?

Jo. Dva roky jsem od toho byl kousek a vždy mi to nějak uniklo. Teď jsem se dočkal, chci tomu dát maximum a posbírat zkušenosti.

Může vás to i znovu posunout?

Určitě. Zjistím, jak jsou na tom ostatní hráči u nás i v zahraničí. Můžu se také ukázat. Je to národní tým, ten je přeci jen vždy sledovaný o něco víc. Bude to zážitek.

Z Budějovic je nominovaný i Jan Ordoš. Pomůže vám při premiéře zkušenější parťák z útoku?

Jo. Ordy už nějaký sraz za sebou má, tak mi pomůže. Ale zkušených kluků je v týmu víc. Pozvánku dostal i Jirka Ticháček z Kladna, tak jsem rád, že tam budeme spolu.

Na konci sezony se bude hrát mistrovství světa v Praze. Je to i váš tajný sen?

Bylo by to hezké, ale na každé místo bude velká tlačenka. V hlavě to nemám, ale budu se chtít ukázat, dostat se i na další srazy a pak třeba kdo ví, co se stane.

Do reprezentace vás poslaly výkony v klubu. Budějovicím to však v říjnu moc nešlo a klesly v tabulce. Čím to?

V prvních zápasech jsme dobře bránili a dostávali málo gólů. Teď zbytečně inkasujeme. Věřím, že se znovu nastartujeme. Myslím, že máme dost kvalitní tým a je to jenom na nás, abychom to zlepšili. Musíme se vrátit k poctivé práci, která nás v úvodu zdobila. Oba gólmani nás drží, ale musíme jim víc pomáhat. Zároveň jsme začali střílet víc branek, tak snad to vydrží.

Dlouho vám bude chybět Lukáš Pech. Jak ho nahradit?

Je to zkušený borec, který je hodně platný na ledě i v kabině. Snad se co nejdřív vrátí a pomůže nám. Do té doby ho musíme nahradit. Také mi radil. Odkoukávám jeho i Guliho (Milana Gulaše, pozn. autora), jak hrají, jak se chovají.

Osobně jste nastřílel osm branek v 15 zápasech. Berete to?

Jo, to jde. Hlavně musíme vyhrávat jako tým, abychom se vrátili v tabulce trochu výš. Potřebujeme znovu nalákat i diváky.

Sedm z osmi gólů jste dal doma. Cítíte se dobře v Budvar aréně?

Je to spíš náhoda. Snažím se hrát doma stejně jako venku. Ale v naší hale se mi hraje dobře, tak jen ještě přidat víc gólů venku.

Z týmu Motoru jste druhým nejčastěji střílejícím hráčem. Nabádají vás k tomu trenéři?

Trenéři to do mě tlučou, ať střílím ze všeho. Myslím si, že mám dobrou střelu a chce to ji využívat co nejvíc. Snažím se, abych byl při střelbě co nejpohotovější. Brankáře to může překvapit. Pracuji na tom také na tréninku.