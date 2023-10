Kanonýra Kubíka zklamal návrat do Kladna: Mrzí mě, že mě fanoušci nevyvolali

„Trošku mě mrzí, že mě nevyvolali. Bohužel,“ přiznal útočník, který za Kladno nastřílel 38 extraligových a dalších 13 barážových gólů. „Když jsem šel do kabiny, jeden fanoušek na mě zakřičel Kubíku, Kladno! A ukázal mi šálu Rytířů. Asi to bylo ve zlém, tak jsem se tomu samozřejmě zasmál.“

Motor na ČEZ stadionu natáhl sérii svých nezdarů už na pět zápasů, byť ve čtyřech případech utkání dotlačil do prodloužení a tedy k bodu.

„Jasně, nebyly to porážky za nula, ale pořád nám tam svítí výsledek červeně, to nechceme. My chceme vyhrávat, zařvat si v kabině, to je pak nálada lepší,“ štve Kubíka šňůra pěti proher. „Je to frustrující. Snažíme se vyhrávat za tři body a nedopustit, aby utkání šlo do prodloužení.“

V Kladně to však pro České Budějovice byl zlatý bod, protože ztrácely už 0:2 a dokázaly se dotáhnout. Ruply 2:3 až v prodloužení. „Domácí na nás vlítli, na malém hřišti jsou nepříjemní. Dobře napadali, my s tím měli problémy. Dostali se do vedení. Dotahovali, díky bohu, že se to podařilo. S Kladnem se musí počítat, vypadá zatím slušně,“ míní Kubík o celku, který se navzdory výhře zase zřítil na poslední místo extraligové tabulky.

Na střetnutí do rodného města se těšil, vypsal finanční motivaci za výhru. „Bohužel jsem ušetřil… Jsem tady doma a byla velká motivace hrát proti klukům, které znám. I na gól jsem si myslel, škoda, že jsem ho nedal,“ zalitoval. Rodinu v hledišti neměl: „Stěhují se, takže to mají náročné, jezdí nahoru dolů, dívali se doma v televizi.“

Kanonýr, který musel v dětství zápasit s nemocí kyčelního kloubu, si na domovském ledě žádný kanadský bod nezapsal. Celkem jich však má už devět za šest gólů a tři asistence, což z něj dělá lídra klubové produktivity. „Mám roli dost podobnou jako na Kladně. Hraji oslabení, přesilovky, trenér mi dává dost příležitostí a času na ledě. Body se ode mě čekají.“

V novém působišti se už adaptoval. „Jsem tam od května, v kabině je všechno super, kluci mi pomohli, město je hezké. Je nás spousta nových, všichni šlapeme, i když teď to tak nevypadá, začátek sezony jsme měli lepší,“ podotkl Kubík. „Cíle jsou velké, ovšem ne vyřčené. Chceme se co nejlíp naladit před play off a jít do něj z co nejvyššího místa.“

Ambice Motoru prověří v neděli soupeř z nejtěžších, hostí pardubického lídra.