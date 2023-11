Rulík poprvé nominuje, nechybí Ticháček. K trenérům se připojí Plekanec

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tiskové konference v prostorách hotelu Four Seasons v Praze se kromě trenéra Rulíka účastní také generální manažer národního týmu Petr Nedvěd nebo šéf svazu Alois Hadamczik.

Již dříve však Rulík uvedl, že nominaci na Karjalu složí se svými asistenty Markem Židlickým a Jiřím Kalousem. Nedvěd s Martinem Havlátem budou mít na starost práci v zámoří.

„Máme na seznamu 83 útočníků, 40 obránců a 16 gólmanů. Je to rozdělené Evropa, extraliga a potom Severní Amerika, NHL, AHL. Ani juniorský šampionát nebudeme přehlížet, do Švédska určitě pojedu na celý šampionát. Kdyby tam někdo měl nadstandardní formu, tak by nás určitě taky zajímal,“ řekl Rulík v říjnu s výhledem na světový šampionát v květnu.

Nominace Česka na Karjala Cup Brankáři: Málek Jakub (Ilves Tampere, FIN), Pavlát Dominik (HC ŠKODA PLZEŇ). Obránci: Dvořák Tomáš, Košťálek Jan (HC DYNAMO PARDUBICE), Zámorský Petr (HC ŠKODA PLZEŇ), Pyrochta Filip (BK Mladá Boleslav), Ticháček Jiří (Rytíři Kladno), Zábranský Libor (Porin Ässät, FIN), Jandus Martin (Kärpät Oulu), Galvas Jakub (Malmö Redhawks, SWE), Mašín Dominik (Ilves Tampere, FIN), Ronald Knot (Bílí Tygři Liberec). Útočníci: Flek Jakub (HC KOMETA BRNO), Sedlák Lukáš (HC DYNAMO PARDUBICE), Lenc Radan (HV71, SWE), Frk Martin (SC Bern, SUI), Kousal Pavel (HC Sparta Praha), Kovařčík Ondřej, Kovařčík Michal (Mikkelin Jukurit, FIN), Stránský Matěj (HC Davos, SUI), Ordoš Jan (Motor České Budějovice), Špaček Michael (HC Ambri Piotta, SUI), Kubík Adam (Motor České Budějovice), Jašek Lukáš (IK Oskarshamn, SWE), Kodýtek Petr (Ilves Tampere, FIN), Voženílek Daniel (HC Oceláři Třinec), Tomášek David (Färjestad BK, SWE)

Na turnaj do Finska vybírá z hráčů působících v Evropě. Především ho zajímá česká extraliga, ve které chtěl do začátku listopadu navštívit tréninky všech týmů soutěže.

„Chci navázat osobní kontakt s trenéry. Říkám jim, jak mám připravené nominace a jakou mám filozofii. A jaké sleduju hráče a konfrontovat to s tím, jestli by mi nedoporučili další. Jsme také domluvení, že jim zavolám a budu je informovat před akcí, koho budu nominovat. Oni řeknou, jestli tam není třeba nějaký zdravotní problém, abychom předešli nějakým omluvenkám,“ prohlásil.

Karjala Cup 2023 Čtvrtek, 9. listopad

17.30 Švýcarsko - Finsko

19.00 Švédsko - ČESKO Sobota, 11. listopad:

12.00 Švédsko - Švýcarsko

16.00 Finsko - ČESKO Neděle. 12. listopad

12.00 ČESKO - Švýcarsko

16.00 Finsko - Švédsko

Turnaj Karjala odstartují čeští hokejisté ve čtvrtek 9. listopadu zápasem ve švédském Växjö proti domácímu týmu. Poté se přesunou do finského Tampere, kde na ně čeká v sobotu Finsko a v neděli také Švýcarsko.

Na minulém ročníku Karjaly skončila česká reprezentace třetí se čtyřmi body. V mimořádně vyrovnaném turnaji, kde první Švédy a čtvrté Finy dělil jediný bod, jen jednou vyhrála. Zdolala domácí tým 5:2, předtím však padla se Švýcary (2:3P), poté i se Švédskem (1:4).