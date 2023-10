Nespoléhat na NHL! Kluk ze čtvrté lajny nebude lídr reprezentace, řekl Rulík

„Celkově je počet malý oproti Švédům nebo Finům, se kterými se chceme na mistrovství světa porovnávat. Je to momentální stav. Realita, se kterou nic neudělám,“ přemítal Rulík po včerejší svazové tiskovce. „Věřím ale, že do budoucna by se to číslo mohlo zvětšovat.“

Nastává doba, kdy na šampionáty budou jezdit početnější houfy reprezentantů z AHL?

Může se to stát. Není to sice NHL, ale kluci to v ní nemají jednoduché. Když tam bodují, určitě by neměli být opomíjeni reprezentačním trenérem. Ale má to i svá úskalí. Jirka Kulich nemohl letos na mistrovství světa, protože jeho tým hrál o Calder Cup.

Na AHL se doma leckdy kouká s despektem. Mnozí znalci ji považují za druhou nejkvalitnější soutěž. Kam se kloníte vy?

Ani na jednu stranu. V NHL jsou nejlepší hráči na světě, ale potom se už nemá smysl bavit, jestli je za ní Švýcarsko, Švédsko, Česko nebo AHL. Zápasy sleduju a jsou velice podobné. Z určitého pohledu se i AHL dost těžko posuzuje.

14 dnů zbývá do první nominace Rulíka. Čechy čeká EHT.

Jak to myslíte?

Vezměte si právě Jirku Kulicha. Kdyby byl v organizaci jako třeba Karel Vejmelka v Arizoně, už stabilně hraje NHL. Jenže Buffalo je zrovna nabité, do prvního se tam snaží dostat taky Lukáš Rousek. Matěj Blümel je v konsolidovaném Dallasu, který chce do dvou tří let atakovat Stanley Cup. V takových organizacích se složitěji prosazuje. Větší štěstí má David Jiříček v Columbusu, který ho stoprocentně vytáhne výš trvaleji, pokud udrží výkonnost. Je to organizace, která buduje nový tým.

Jiříčkovi se předpovídá místo v elitních formacích, které Češi opouštějí. Trápí vás to?

Netrápí, beru to jako realitu. Naopak je dobré o tom informovat veřejnost, která nezná detaily. Často si myslí, že je situace stejná jako před lety, kdy se vozily tituly. Není náhoda, že se nevozí. Je to odraz momentální síly a menší počet hráčů v klíčových rolích ztěžuje výběr pro národní tým. Do toho se někdo zraní, někomu rodí partnerka a najednou není nikdo z klíčových hráčů k dispozici.

Mohou na šampionátu úlohu lídrů převzít borci, kteří v NHL hrají ve třetí nebo čtvrté lajně?

To ne. Zastávám názor, že by v národním týmu měli dostat roli jako v klubu NHL. Je jasné, že v ní nemáme tolik hráčů v klíčových rolích, ale někteří kluci jsou v Evropě nebo extralize. Jen na kluky z NHL se nemůžeme spolehnout.

Obránce Columbusu David Jiříček slaví premiérovou trefu v NHL.

Vzrůstá tím význam vytížení českých hráčů na farmách?

Stoprocentně. Je lepší, když budou lídři v AHL, kde odehrají přesilovky a dostanou velký prostor. V Kanadě dobře vědí, kdo je jaký typ hráče. Třeba Kulich je hokejista pro první dvě lajny, maximálně do třetí. Raději ho nechají v AHL, než aby ho tahali do čtvrté lajny NHL. To se děje občas v Evropě, v zámoří ne.

Jste v kontaktu s Čechy, kteří se nedostali do NHL, abyste je povzbudil?

V tuto chvíli ne. Nechal jsem jim prostor pro kempy a rozjezd sezony. Šanci dostat se nahoru pořád mají, třeba Radim Zohorna v Pittsburghu. V prvních zápasech NHL se může stát cokoli. Nechybí náboj, týmy ještě nejsou unavené z cestování. Až se to po měsíci rozjede, vykrystalizují pozice, v jakých se zrovna ocitli. Pak jsem připraven pokračovat v komunikaci.