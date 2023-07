Musíte párkrát padnout na držku. Rulík o pouti k reprezentaci i plánech

Co by se dělo, kdyby útočník Hyka tři vteřiny před koncem sedmého semifinále proti Třinci proměnil trestné střílení?

Bylo by to nerozhodně. Prodlužovalo by se, ale série by mohla dopadnout tak, jak dopadla. (přemýšlí) A kdyby byla úspěšná? Určitě bych seděl tady na kempu dvacítky, ale v listopadu bych už nejel s áčkem na Euro Hockey Tour.

Napadlo vás, jak je sport vrtkavý?

O tom jsem takhle nepřemýšlel. To jsou kdyby, na která se nehraje.