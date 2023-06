Lidi mě bombardovali a já nic nevěděl. Dusno? Hloupý nejsem, říká Rulík

O vás jako o nástupci se mluvilo už dlouho. Jak jste vnímal spekulace?

Nebylo to úplně jednoduché. Lidi mě bombardovali, jenže já skoro nic nevěděl. Vnímal jsem to, ale řešil jsem jen juniorskou reprezentaci. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo a že naše práce (stříbro z MS dvacetiletých) nezůstala bez odezvy.

Vinou nezvládnuté komunikace svazu jdete do dusné atmosféry v hokejovém prostředí. Vnímáte i toto?

Samozřejmě, úplně hloupej nejsem. (úsměv) Ale víc to komentovat opravdu nechci.

Jak těžký byl poslední týden?

No, jsem rád, že už ho mám za sebou. Byl těžký. Jsem zvyklý na tlak ze střídačky, ale tohle bylo zase něco úplně jiného. Nabídku jsem dostal před týdnem a ještě dneska jsme vlastně nevěděli, jak se výkonný výbor rozhodne.

Jako trenér dvacítky jste s odvolaným Karim Jalonenem spolupracoval, jaké bude příští setkání s ním?

Já nevím, mezi námi nedošlo vůbec k ničemu špatnému. Neodvolal jsem ho a nemůžu za to. Takový je trenérský život. Pokud neuspějeme my, dopadneme úplně stejně. To mi je jasné. Spolupráce s Karim byla obohacující a jsem rád, že jsem ho poznal.

Chcete hrát dominantně, aktivně, tlačit se do brány. Jalonen hrál s reprezentací defenzivněji. Bude těžké hráče navyknout novému stylu?

Byl to jeden z bodů koncepce. Adaptace hráčů na herní styl. Bude to proces. Hráči v NHL takhle hrají, znají to, takže půjde hlavně o kluky z Evropy. Tam budou důležité konkrétní kluby. Některé hrají aktivně, útočně, třeba Sparta. Některé ne. Třeba... Ale ne, nechci jmenovat.

Jalonen si myslel, že pro aktivní nátlakový hokej nejsou v Česku ti praví hráči. Co si o tom myslíte?

Naprosto respektuju, že si tohle Kari myslí. Když se ale vrátím k šampionátu dvacítek, uhráli jsme tam medaili po nějakých osmnácti letech. Do té doby jsme žehrali na to, že nestačíme, že nebruslíme, přitom teď jsme najednou všechno měli. Myslím, že je to o sebevědomí. Na něm to chceme mít založené, napumpovat ho do kluků. Hráči dokážou svoje výkony posunout.

Plánujete se s Karim Jalonenem spojit a pobavit se?

Nevím, na to nedokážu odpovědět. Upřímně si myslím, že by mu to teď nebylo příjemné. Chvíli to nechám uležet a uvidíme.

Prezident svazu Alois Hadamczik zmiňoval, že výkonný výbor přesvědčila vaše vize pro domácí mistrovství světa. Jak dlouho vznikala? Sedli jsme si s Jirkou Kalousem a během jednoho odpoledne jsme tu zprávu sepsali. Protože to fakt máme v sobě. Bylo to rychlé. Já jsem mluvil a Jirka psal. Chceme se prezentovat hokejem, který jsme předváděli na mistrovství dvacítek, a zvedat diváky ze sedaček. Aktivní celoplošný hokej, sebevědomý tým a tlak do brány. Nesmí chybět ani reagování na hru soupeře a disciplína.

Jak toho chcete docílit?

Plánujeme na turnaje Euro Hockey Tour vytvořit kostru týmu, kterou moc nebudeme měnit. Jen kvůli zranění nebo poklesu formy.

Takže i v případě, že v Praze bude chtít hrát každý hokejista z NHL, nechcete spoléhat jen na ně?

Rozhodně ne. Situace se každým rokem mění a letošní šampionát jsme měli hráčů z NHL úplné minimum. Zmapujeme všechny hráče. Ze zámoří neopomeneme ani jedno jméno. Ale přichází další vlivy. Účast v play off, zdravotní prohlídky. Musíme koukat i do AHL. Máme tam prospekty jako Jirka Kulich i další hráče z dvacítky.

Dá se očekávat, že budete chtít mladíky, které znáte z reprezentační dvacítky, zapojit víc?

Určitě. Už teď můžu říct, že šanci dostane šestice kluků: Matyáš Šapovaliv, Jakub Brabenec a Jiří Kulich z útoku. Z obránců pak David Špaček, Stanislav Svozil a David Jiříček. Budeme sledovat i další mladé kluky. Bude záležet na jejich formě, vytěžovanosti a roli. Jsem přesvědčený, že třeba Špaček mohl být už letos osmý bek, aby nasál atmosféru šampionátu. Udělal takový progres, že pokud zůstane zdravý, do dvou let hraje NHL. Takový je můj odhad, nemusím se trefit.

Chcete teď nastavit provázanost mezi mezi juniorským a seniorským týmem?

První akce s novým trenérem dvacítky Patrikem Augustou bude už teď v červenci. Určitě chci být v prosinci a lednu na šampionátu dvacítek ve Švédsku Dělat pozorovatele, být trenérem na tribuně. A pomáhat se sledováním soupeřů. Chci být maximálně nápomocný. Na základě téhle spolupráce to potom napasujeme k áčkovému šampionátu v Praze.

Plánujete zlepšit komunikaci s hráči?

Přesně tak, bereme ji jako stěžejní záležitost. Aby věděli o našem zájmu a našich představách. Na těchto věcech se musí pracovat během celé sezony. Od zítra začneme pracovat a oslovíme všechny.

Jak si rozdělíte role s Jiřím Kalousem a Markem Židlickým?

Zaprvé chci říct, že jejich přítomnost pro mě byla při rozhodování stěžejní. Skladba realizačního týmu pro mě byla absolutní priorita. Na posledních dvou šampionátech do dvaceti let se mezi námi vytvořil skvělý pracovní vztah. Marek bude mít na starost beky a speciální týmy. Jirka se zaměří na sledování hry soupeře a hru bez brankáře. Já budu mít na povel útočníky a speciální týmy. Ondra Pavelec samozřejmě gólmany. Drobná komplikace může být u Marka Židlického, který bydlí v USA.

Kvůli cestování?

Bude to mít těžké, aby se účastnil turnajů, protože bude muset vždy přiletět ze Států. Ale on je tak zodpovědný, že chce sledovat hráče v Severní Americe a mít také přehled o hráčích v Evropě. Domluvili jsme se, že videokouč nám vždy připraví zápasy a my si je budeme posílat, aby nám nic neuteklo.