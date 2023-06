Hadamczik o vztahu s Jalonenem: Nadstandardní! Proč mu nezavolal, že končí?

Kari Jalonen se o odvolání dozvěděl z televize, není to nešikovné? Neměli jste mu zavolat ještě před oznámením veřejnosti?

My jsme nevěděli dopředu, jak hlasování výboru dopadne, a samozřejmě s ním komunikovat budeme. Ale jak mu chcete zavolat dopředu? Dal byste najevo výsledek ještě před hlasováním.

Šlo mu zavolat po konci hlasování a před začátkem televizního přenosu.

Dobře, nicméně to je otázka dvou hodin.

Alespoň byste s ním jednal napřímo, ne skrze televizi.

(přemýšlí) Zřejmě máte pravdu, ale prostě se to udělalo takhle.

Jaký máte vy osobně s Jalonenem vztah?

Vždy byl nadstandardní, vyhověl jsem mu ve všech požadavcích, které měl. Dostal plnou moc a zodpovědnost. Procházel jsem s ním i hotel, když žádal, aby nebydleli ve stejném se soupeři. Neproběhla mezi námi jediná špatná věta a u překladů byl vždy buď Milan Hnilička, nebo generální sekretář Honza Černý. Já s ním problém neměl.

Zklamal vás tedy na jednáních s výborem po šampionátu?

On se choval velice solidně a slušně. Spolupracoval s trenéry mladších kategorií a já nemůžu říct půl slova. Jenže výkon na mistrovství světa dobrý nebyl. Velkou roli hrál ještě jeden faktor. Kdyby tu byl sám, nespojoval se tolik s finskou cestou a víc se spojoval s českými trenéry, s Liborem Zábranským a dalšími, bylo by to lepší. Ale to už je polemika. Já do jeho funkce nezasahoval, jak jsem mu slíbil.

Noví členové realizačního týmu hokejové reprezentace

Radil jste se o Jalonenově budoucnosti s Petrem Dědkem, který minutu po vypadnutí ve čtvrtfinále vyzýval k odvolání?

Prosím vás, ta otázka je k smíchu. Petr Dědek je majitel extraligových Pardubic. Ano, podporoval mě ve volbách, ale píše za sebe. Neřídí mě.

Já neříkám, že vás řídí. Ptám se, jestli jste se s ním radil.

Proč bych to dělal? Říkám, že ne. Kdybyste se mě zeptal, jestli jsem se radil s Vláďou Vůjtkem, s tím bych se asi radil. Má za sebou celoživotní zkušenosti. Proč mi dáváte do úst, co napíše Petr Dědek. Za to já nemůžu. Mě při volbách podporovalo víc lidí. Žádám vás o jednu věc. Věřte tomu, že jsem svůj život založil na tom, že jsem urputný trenér. Dosáhl jsem úspěchů a jdu podle intuice. Sleduju i názory jiných lidí a abych nebyl samolibý, mám kolegy, díky nimž se můžu zamyslet, jestli můj názor není špatný. Petr Dědek neměl v odvolání žádnou roli.

Můžete vyjmenovat důvody odvolání Kariho Jalonena?

Jednoznačně výkon hráčů a celkově mužstva na mistrovství světa. To nebylo důstojné a skončilo osmým místem, nejhorším v historii. Taky nás k tomu vedla zodpovědnost za výsledek na domácím šampionátu příští rok. Vidíme nadšení diváků, hokej má stále velké zázemí a zodpovědnost nás svazovala, abychom to řešili. Pokud budou lidi nadávat, že nám to trvalo dlouho, já říkám, že jsme se chovali velice zodpovědně.

Čím vás přesvědčil Rulík a jeho kolegové?

Měli věcnou analýzu, jak vybudovat tým. Jasnou a důvěryhodnější. Kariho se nám ve zkratce nelíbila.

Jak se v čase vyvíjela vaše důvěra v Jalonenovy schopnosti?

My jsme chtěli jednu věc. Po minulém svazovém vedení jsme zdědili tolik problémů, že jsme chtěli mít dobré domácí mistrovství a klid. Nikdo by nic neřešil, kdyby letošní šampionát dopadl dobře. Mně je jedno, jestli nás trénuje Fin, Kanaďan nebo Švéd. Jde o výkon. Můžeme říkat, že se nám zranili dva hráči - Chytil a Sedlák. Ale podívejte se na Slovensko, jak pojalo hru. A když vás lidi zastavují na ulici a říkají vám, že se na ten hokej nedá dívat, začnete přemýšlet. Přitom vidíte, že to v těch hráčích je, protože odehrají jednu dobrou třetinu s Kanadou třeba. Česká extraliga má lepší kredit, než co jsme z těch hráčů dostali.

Budete za rok kandidovat na prezidenta svazu?

Nevím, jestli se toho dožiju. Nepřemýšlím nad tím. Mám ještě rok před sebou. A dosavadní rok mě stál tolik sil jako žádný jiný v mém životě.