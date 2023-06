Rulík novým trenérem reprezentace, návrat Nedvěda. Jalonena svaz odvolal

S Jalonenem končí také jeho asistenti Libor Zábranský, Martin Erat a Zdeněk Orct. Dozvěděli se to až z televize, když svaz změnu ohlásil na tiskové konferenci.

Nedvěd je generálním manažerem znovu po roce, jako asistenta si ponechal Martina Havláta, který tak jediný „přežil“ z odvolaného týmu. Za nominaci pak bude mít Nedvěd zodpovědnost napůl s Rulíkem.

Havlátovým úkolem bude trávit většinu času v Severní Americe a komunikovat s hráči z NHL a AHL, za moře bude létat i Nedvěd.

Patrik Augusta převezme po Rulíkovi juniorskou reprezentaci.

Proč svaz odvolal Jalonena

O Jalonenově odvolání bylo jasno už dlouho před oficiálním hlasováním, čekalo se na informaci, kdo jeho místo definitivně převezme.

„Výkonný výbor neuspokojila zpráva, jak si Jalonenův realizační tým představuje práci na dalším šampionátu (v Česku). Čekali jsme jinou zprávu. Co předložil nový realizační tým, jsme přijali všemi hlasy s nadšením,“ řekl svazový prezident Alois Hadamczik, který měl o odvolání jasno už od vypadnutí týmu na šampionátu ve čtvrtfinále.

Co konkrétně v té zprávě bylo a co v ní chybělo, Hadamczik říct nechtěl. „Neobsahovala však sdělení, abychom věřili, že se výkony zlepší. Protože ty byly v Rize opravdu tristní. Nový realizační tým nám dal jasně najevo, jak chtějí budovat mužstvo, jak chtějí hrát, popsali roli každého trenéra, kdo se bude věnovat přesilovce, obraně... Nekreslili cvičení, ale spíš nám popisovali parametry, co jaký hráč má splňovat,“ pokračoval Hadamczik.

Jalonenovi pak prý sám položil tři otázky, na něž nedostal uspokojivou odpověď: S kterými trenéry by chtěl pokračovat v Praze, jak zlepšit hru a kam by Jalonen zařadil českou reprezentaci, pokud by na šampionát přijely týmy bez hráčů NHL.

Z tiskové konference vyplynulo, že několik členů výboru mělo jasno už na předešlých jednáních, další část hokejové vlády však chtěla více času na promyšlení a analýzu situace.

Svaz také musí Jalonenovi vyplatit odstupné za to, že ho odvolali rok před koncem kontraktu. Jaromír Jágr - člen výboru - už dříve na sociálních sítích uvedl, že by mělo jít o částku okolo šesti milionů korun.

První části konference se účastnili ještě dva členové výboru Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr. „Já byl pro odvolání od první chvíle. Vždy posuzuju trenéra podle toho, jak s týmem pracuje, a já neviděl žádný posun,“ uvedl Ščerban.

Šlégr dodal: „Já byl zastáncem českého trenéra vždycky, od začátku jsem byl proti zahraničnímu trenérovi. Hokej pod Karim nemohl být pro nikoho pohledný a museli jsme vyvodit důsledky za nejhorší výsledek (8. místo) v historii.“

Pro kontext je třeba uvést, že Šlégr seděl ve výkonném výboru i v době, kdy Jalonena jednomyslně přijal za nového kouče reprezentace.

Rulíkovy vize pro úspěšné MS v Česku

V případě Rulíka se naplnila nejpravděpodobnější varianta, o které se spekulovalo od začátku jednání výkonného výboru, reprezentaci přebírá dosavadní kouč dvacítky a donedávna také Pardubic.

Svaz ho podle vlastního vyjádření oslovil minulý týden.

„Poslední týdny to nebylo úplně jednoduché, lidé mě bombardovali a já nic nevěděl,“ přiznal nový kouč. Divoké dění okolo odvolávání Jalonena komentovat nechtěl: „To jsou věci, které neovlivním.“

Stěžejní pro něj byl příchod kolegů z juniorského realizačního týmu, tedy Kalouse, Židlického a Pavelce: „Vytvořil se mezi námi výborný pracovní vztah na posledních dvou juniorských šampionátech. Kdyby se na to necítili, s někým neznámým bych do toho nešel.“

Česká dvacítka pod vedením sehraného týmu přivezla v lednu z Kanady stříbrné medaile a prezentovala se aktivní hrou, která české fanoušky mimořádně bavila.

Nový trenér hokejové reprezentace Radim Rulík na tiskové konferenci.

„Chceme takhle hrát i nyní, zvednout diváky ze sedadel,“ slibuje Rulík. „Máme sebevědomí a věříme naší cestě. Chceme předvádět aktivní a agresivní celoplošnou obranu, chceme mít ohromný tlak do brány, reagovat na hru soupeře, udržet disciplínu a diktovat tempo.“

Spolu s Nedvědem pak Rulík také avizoval vytvoření hráčské kostry, která by se tvořila už pro turnaje Euro Hockey Tour. Ta by čítala zhruba 35 hráčů, vycházela by předně z hokejistů v Evropě, které by posléze doplnily možné zámořské posily.

„Samozřejmě vyzkoušíme i další hráče, ale obecně bychom se složením týmu nechtěli moc hýbat. Jen v případě zranění či poklesů formy,“ doplnil osmapadesátiletý kouč.

Právní spor mezi Jalonenem a svazem?

O Jalonenovi jednal jedenáctičlenný výkonný výbor už dvakrát. Poprvé na začátku června, poté opět před devíti dny. Jenže ani jednou šéfové českého hokeje neprozradili, jestli Fina ponechají ve funkci i přes nepřesvědčivé výkony na květnovém světovém šampionátu.

Svazový prezident Alois Hadamczik si nechal vypracovat speciální zprávu, kterou mu odprezentoval generální manažer Martin Havlát. Jenže jej nepřesvědčila. Na svůj twitterový účet pak někdejší reprezentační trenér napsal, že 29. června se definitivně rozhodne.

Finové u české reprezentace: hlavní trenér Kari Jalonen (vlevo) a videoanalytik Fredrik Norrena

Situace je to vskutku nezvyklá a vyostřená, dokonce může dojít i na soudní tahanice. „Zahájili jsme právní kroky, kterými budeme bránit dobré jméno Českého hokeje a jeho prezidenta, jež se stali terčem bezprecedentní veřejné pomluvy,“ sdělil svaz před pár dny. Nelíbilo se mu totiž prohlášení Jalonenova agenta Jiřího Hamala, který nařkl svaz ze lži.

Fin podle Hamala nikdy neřekl, že s krajanem Fredrikem Norrenou už na střídačce národního mužstva nechce spolupracovat.

Podle tiskové zprávy se zasedání kromě Jalonena zúčastnilo deset členů výkonného výboru, předseda dozorčí rady, zapisovatelka, generální sekretář a překladatel. Všichni naopak údajně mohou potvrdit slova finského trenéra, že Norrenu už u reprezentace nebude potřebovat. Z jednání je k dispozici zápis a zvukový záznam, které média nemají k dispozici.

Co bude s Karim Jalonenem, když jej svaz odvolal? Možná zamíří na poměrně lukrativní pozici. Ve Finsku se totiž spekuluje, že by u tamního národního týmu mohl výhledově nahradit svého jmenovce Jukku Jalonena.