Mohu otázku? Ne. Jak se novináři v živém vysílání hádali s hokejovým svazem

A svaz si připsal další komunikační a mediální škraloup vedle mnoha dalších.

„Měl bych doplňující otázku, jestli mohu...“ uslyšeli členové výkonného výboru Alois Hadamczik, Jiří Šlégr a Bedřich Ščerban, kteří přišli vysvětlit, proč odvolali Kariho Jalonena z pozice trenéra české reprezentace.

Do dotazu skočil nedávno jmenovaný svazový mluvčí Michael Schuster, jehož pozice zůstávala dlouhé měsíce neobsazená, média se tak leckdy neměla na koho obrátit a on se jim poprvé osobně představil právě ve čtvrtek.

„Bohužel nám už vypršel čas, nicméně bude následovat druhá část tiskové konference za účasti nového realizačního týmu, prosím o strpení,“ zaskočil přítomné, kteří se dál hokejové vlády chtěli ptát nejen na důvody Jalonenova vyhazovu.

„Mohu se zeptat, co to je za způsob? Neřekli jste nám, že to bude časově omezené,“ ozval se novinář Martin Kézr, který jen kroutil hlavou a následně dodal: „Nedělejte tu situaci, jak svaz za poslední dobu komunikoval, ještě horší.“

Kamery přitom snímaly debatu dál a diváci ji i na stránkách iDNES.cz mohli celou sledovat.

Zaznělo vysvětlení, že čas pro otázky omezuje program České televize a že bude později možnost pořídit individuální rozhovory. Následovat měl příchod nového trenéra národního týmu Radima Rulíka a jeho asistentů, aby se jejich představení stihlo během přenosu ČT.

Diskuse nad smyslem a organizací důležitého setkání pokračovala plamenně, načež se ozval přítomný šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba: „Kvůli nám to ale přerušovat nemusíte. To nevím, kdo vám takovou informaci dal, klidně si sedněte zpátky a odpovídejte.“

Jenže stolky, za nimiž členové výkonného výboru seděli, se už připravovaly k další části programu. Ščerban proto novinářům slíbil, že počká a na všechny další otázky rád odpoví později. Nakonec na dotazy začal odpovídat ve stoje u zdi, zatímco se čekalo na Rulíka.

Pošramocený obraz hokeje

Český hokej od nástupu Hadamczika do pozice prezidenta svazu provází překotné změny.

Uškodilo jim, když se na sociálních sítích objevilo video, jak si legendární brankář Dominik Hašek sám odváží v nákupním košíku artefakty z olympiády v Naganu vystavené v Síni slávy.

Tu svaz rok před domácím mistrovstvím světa zrušil a z obchodního domu Galerie Harfa umístěného hned vedle O2 areny ji chystá přesunout do vzdálenějšího Palladia. Nové prostory s údajně levnějším nájmem má otevřít nejdřív na podzim.

Ve čtvrtek svaz navíc přišel o všechny účty na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter...), kde měl statisíce sledujících. Účty totiž patřily marketingové agentuře BPA, s níž Český hokej rozvázal smlouvu a na odkupu účtů či další spolupráci se s ní nedomluvil. Se všemi účty tak musí začít znova od nuly.

Kritiku sklidil svaz v posledních týdnech i za to, že nezvládl korektní rozloučení s Karim Jalonenem. To veřejně kritizoval například útočník Jakub Voráček.

Rok před domácím šampionátem v Praze a Ostravě řeší český hokej řadu problémů, které by se mohly negativně odrazit v zájmu fanoušků o turnaj. To by způsobilo závažné problémy s příjmy z prestižního turnaje.