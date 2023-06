Výborný trenér. Nejlepší čeští hokejisté si Jalonena cení, odvolání je mrzí

„V budoucnu bude mít určitě další kvalitní angažmá,“ říká jistě Filip Chytil, forvard New York Rangers. „Kvůli zranění na mistrovství jsem pod ním sice hrál jen čtyři třetiny a absolvoval pár tréninků, ale působil na mě skvěle, mluvili jsme spolu každý den a je to výborný trenér.“

Z krajánků v NHL bylo znát, že komunikace s Jalonenem fungovala perfektně.

„Měli jsme spolu dobrý vztah, i mi volal hned poté, co jsem letos v Rize vyhrál nejlepšího střelce,“ pousmál se Kubalík. Současně však křídelník Detroitu litoval: „Jeho konec mě mrzí, na ledě jsme hráli my. A kolikrát ten projev nebyl dobrý.“

Filip Chytil trénoval s celoobličejovým krytem. Vpravo trenér brankářů Zdeněk Orct

„Je mi ho líto, s Karim jsem měl výborné zkušenosti,“ přidal se Krejčí, který pod třiašedesátiletým stratégem slavil vytoužený bronz. Medaili, na níž český hokej čekal deset let.

V sestavě tehdy figuroval i Tomáš Hertl, opora San Jose Sharks. Ani jeho názor se od kolegů z branže prakticky nelišil: „Minulý rok jsem si to pod ním užil, povedl se nám krásný úspěch. Tohle je velká změna.“

Jedenáctičlenný výkonný výbor se k ní přesto odhodlal. Rozhodl jasně, hned devíti hlasy pro náhradu. Usoudil, že na historicky nejhorší výsledek v podobě osmého místa musí před domácím šampionátem reagovat. A hokejisté verdikt respektují.

I když výhrady mají.

Kari Jalonen i Tomáš Hertl s Davidem Krejčím se snaží vymyslet, jak na soupeřovu obranu.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ten tým letos neměl na medaili. Když kouč nemá hráče, těžko s tím něco udělá. Na druhou stranu, pokud svaz vidí, že změna pomůže... Je to zkrátka byznys, ať už jde o trenéry, nebo hokejisty. V českém prostředí je to trochu jiné, ale nechci říct něco, čeho bych pak litoval,“ dochází Krejčímu.

Stejně jako to, že defenzivní styl končícímu realizačnímu týmu také příliš nepomohl.

„Hokej se musí hrát dopředu, koukal jsem teď na fotbalovou jednadvacítku, strašné zklamání. I když prohraješ 3:5, pořád je potřeba hrát dopředu. Defenzivní hokej nemám rád, to radši prohraju 6:8 než 0:2.“

„Ale to je ošemetné, kdyby se vyhrávalo, tak je to zase o něčem jiném,“ kontruje nepřímo Kubalík. A souhlasí s ním také Hertl.

Český útočník Dominik Kubalík (18) na rozbruslení pod dozorem hlavního trenéra Kariho Jalonena (vlevo) a asistenta Martina Erata (vpravo)

Ten se jako jediný v reakci na dotaz pustil i do obsáhlejšího hodnocení jednání svazového výboru, jenž Jalonena a spol. odvolával prakticky měsíc.

„Člověk do toho přesně nevidí, ale nejlepší je vše říkat na rovinu. Jestli už měli plán, nedávalo to smysl zbytečně protahovat a čekat. Pak to odrazuje i lidi, kteří chtějí slyšet vše hned, upřímně. Kari i ostatní si zasloužili verdikt vědět okamžitě.“

Místo toho se první zahraniční trenér v samostatné historii národního mužstva pakoval po třech červnových jednáních, s hořkostí. A při reakci Jalonenova agenta Jiřího Hamala rovněž s možnými důsledky v podobě soudních sporů.

Volné místo nyní obsazuje Radim Rulík. Pro hráče, kteří se za oceánem prohání po úzkých kluzištích je de facto novou, neokoukanou tváří. Třebaže všichni logicky zaznamenali jeho velký úspěch s juniorskou reprezentací na začátku roku.

„Vím, čeho dosáhl s dvacítkou, navíc sleduju Pardubice, které letos vedl. Víc toho ale nevím, ani jsme se nikdy nepotkali. Bude dost času ho poznat,“ věří Chytil.