Cesty k reprezentaci: Vyhozený, nemluvný nebo ten, jemuž hokej nedával smysl

Hlavní trenér Radim Rulík

Táhne mu na šedesát, ale asi ještě nezažil divočejší trenérský rok. Z Boleslavi do Pardubic jej přetáhl mocný šéf Dynama Petr Dědek. K tomu kývl i reprezentaci do 20 let. Covidový odklad způsobil, že na něj v jediné sezoně číhala i dvě mistrovství světa. Po návratu ke klubovým povinnostem dovedl Pardubice k triumfu v základní části extraligy. V play off vypadl v semifinále, což ho stálo trenérský flek. Jen po pár týdnech se dostal k nejprestižnějšímu místu u reprezentace.

„Pro mě bylo stěžejní, že do toho jdou kluci se mnou,“ zmínil Rulík svůj trenérský štáb. On sám není u nároďáku zelenáč. Trénoval s velikány Hlinkou nebo Růžičkou, jehož už v reprezentační přípravě zastoupil jako hlavní kouč. Teď je jím znovu. A není to dočasné řešení.