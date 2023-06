Co bude s Jalonenem? O trenéra se údajně zajímá finská reprezentace

O rozhodnutí Jukky Jalonena se finská veřejnost dozvěděla v pondělí, když úspěšný kouč informoval tamní svaz, že se rozhodl po příští sezoně vyzkoušet klubové angažmá.

V úterý ráno pak web Iltalehti napsal: „Kandidátů za Jukku je méně než šest a tím hlavním je Kari Jalonen.“

Výkonný výbor Prezident: Alois Hadamczik Viceprezidenti: Petr Bříza a Aleš Pavlík Další členové: Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr a Aleš Kmoníček

Podle webu nelze jeho jméno ignorovat, neboť jde o zkušeného muže, jehož budoucnost na české střídačce je po letošním nezdaru na šampionátu minimálně nejasná.

O osudu Kariho Jalonena rozhodne ve čtvrtek výkonný výbor a dosavadní divoký průběh nasvědčuje tomu, že Jalonen svou pozici neudrží, ačkoliv má kontrakt i pro další sezonu.

Veřejnou debatu o jeho odvolání vyvolali ihned po čtvrtfinálovém nezdaru svazový prezident Alois Hadamczik a majitel pardubického Dynama Petr Dědek.

Vyhrocená situace způsobila i to, že se přes média dohadovali Jakub Voráček, který kritizoval nedůstojné jednání, a člen výkonného výboru Jaromír Jágr. Ten dokonce uvedl, že by svaz v případě odvolání vyplácel Karimu Jalonenovi šest milionů korun.

Na fotce vlevo je Kari Jalonen, vpravo Jukka Jalonen.

Finský web Iltalehti v úterý situaci glosoval slovy, že to vypadá, jako by český svaz nevěděl, co chce. Do vybírání nového trenéra ve Finsku se zapojí i současný šéf střídačky Jukka Jalonen a ten má s Karim Jalonenem dobré vztahy.

Kari Jalonen navíc už finskou reprezentaci v minulosti trénoval, vedl ji mezi roky 2014 a 2016. Ve své poslední sezoně na lavičce Suomi získal stříbro z mistrovství světa.

Jukka má za sebou pět sezon u finského áčka, s nímž vyhrál olympijské zlato, dva tituly šampionů z mistrovství světa a jedno stříbro. Kari za dva roky v Česku získal bronz, první medaili pro tuzemský hokej po deseti letech.