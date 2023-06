Rulík? Správná volba, souhlasí experti. Jalonena se zastávají, kritizují svaz

Vlastní názory hokejové redakci iDNES.cz poskytli bývalý trenér českého i slovenského národního mužstva Vladimír Vůjtek, někdejší kouč obou českých juniorských výběrů do osmnácti i do dvaceti let Marek Sýkora a také nedávný reprezentační asistent či trenér dvacítky Karel Mlejnek, jenž v současné době vede extraligový Litvínov.

Všichni odpovídali na následující tři otázky:

1. Jak hodnotíte odvolání Kariho Jalonena z pozice národního týmu?

2. Co si myslíte o způsobu, jakým výkonný výbor Jalonena odvolal?

3. Bude Radim Rulík dobrým trenérem reprezentace?

Vladimír Vůjtek

1. Obecně nejsem pro to, aby se trenéři často měnili. Když už jsme se jednou rozhodli pro zahraničního kouče, měli jsme ho alespoň nechat dokončit smlouvu.

2. Je to nedůstojné. Podle zpráv ze zákulisí už výkonný výbor od minulé schůze věděl, jak to celé skončí. Zbytečně se to natahovalo, vůči Jalonenovi to nebylo fér.

3. Je to jediná volba, další případní adepti na post kouče národního týmu jsou momentálně pod smlouvou jinde. Radim má za sebou řadu úspěchů, je to zkušený trenér. Navíc má za sebou povedené angažmá u dvacítky. Když už ke změně došlo, tak on je správnou volbou.

Marek Sýkora

1. Asi to byla těžká věc, ale osobně bych ho tam nechal. Smlouvu měl, výkon našich hokejistů byl totožný jako o rok dřív, když jsme slavili s bronzovou medailí, kterou zařídili Davidové Pastrňák s Krejčím.

2. Bohudík jsem to nesledoval den po dni, viděl jsem, že to nabírá na dlouhověkosti. Dělalo to na mě dojem, ale jen dojem, že tam hraje roli spoustu zákulisních věcí. Podle mě není třeba správné, aby ve výkonném výboru byli ještě hráči. Roli mají i peníze, táhlo se to a i z té analýzy mi přišlo, že celá věc zasahuje někam, kde by trenéři nemuseli být. Celkově to na mě neudělalo dobrý dojem.

3. Radima znám výborně, na české poměry to je skvělý trenér, který o hokeji ví hodně, prošel všemi kategoriemi. Přeju mu, nebude to mít lehké před domácím šampionátem, český hokej obecně není v dobré kondici. Ale v danou chvíli je to ten pravý člověk.

Karel Mlejnek

1. Stejně jako o každém realizačním týmu národního mužstva rozhodují lidé, kteří jsou za to zodpovědní. Stejně jako to funguje v klubu. Respektuju to, jako bych to respektoval v klubu. Jednou jsme trenéři, kteří podléhají svým nadřízeným, tak to zkrátka je.

2. Neumím k tomu říct nic závratného, výkonný výbor zřejmě potřeboval víc informací. Neseděl jsem u toho, je to jejich věc, jde to za nimi, troufám si akorát říct, že kdybych byl v kůži Kariho Jalonena, muselo to pro něj být nepříjemné.

3. Na první dobrou jednoznačně ano. Jako každému realizačnímu týmu u nejvyššího nároďáku, protože jsem toho byl taky součástí, držím palce. Přeju jim hodně úspěchů, protože vím, že je to hodně důležité pro celý český hokej. Radima Rulíka podporuju, uznávám a věřím, že je to krok dobrým směrem.