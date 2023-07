Rulík naposledy řádí u hokejové dvacítky, po víkendu už velí Augusta

Rulík slouží poslední šichtu u juniorské reprezentace. „Kemp jsme už s předstihem připravili, ale na konci června se vše změnilo,“ poví kouč. „Napadlo nás, že by nebylo špatné ho zorganizovat ještě podle našich plánů. Patrik Augusta se ho s námi účastní a vidí, na co klademe důraz.“

A nový kouč české dvacítky si pochvaluje: „Zajímavá situace. Mám možnost se seznámit s prací Radima a jeho týmu.“

Reprezentační unisono

Je pátek dopoledne. Na zdech tréninkové haly visí pětice portrétů hokejistů, kteří se z Chomutova dostali do NHL. Jeden kluk z plakátu – bostonský útočník Jakub Lauko – po vlastním tréninku sám do haly nakoukne. Z ochozu juniory pozoruje i bývalý extraligový trenér Martin Pešout nebo naganský šampion a budoucí Augustův pobočník Robert Reichel.

Trénink energicky odřídí Rulík, jemuž nezištně pomáhají kolegové Kalous, Židlický a Pavelec, kteří se s ním přesunují k reprezentačnímu áčku. Vše z ledu mlčky a s kulichem na hlavě sleduje i Augusta. „Rozkoukávám se,“ řekne a pohledem sklouzne i k ofačované noze. „Měl jsem taky totálku kolena. Mám ho umělé, ještě se s ním necítím na ledě komfortně.“

Tak nějak vypadá, když se do praxe uvádí plán, jehož vymyšlení trvalo výkonnému výboru v čele se šéfem svazu Aloisem Hadamczikem celý měsíc.

Patrik Augusta

Svaz nedůstojně popotahoval reprezentačního kouče Kariho Jalonena, až ho stejně vyhodil. Z následného velkého trenérského přeskupení však může český hokej profitovat.

„U týmů ze světové špičky nevidíte rozdíl ve hře osmnáctky, dvacítky nebo áčka,“ přibližuje Rulík. „U nás to tak úplně nebylo. Bylo by proto dobré, kdyby se trenéři propojili a diskutovali. Nemusí mít stejnou filozofii, ale aspoň hodně podobnou.“

Po víkendu velí Augusta

Neberte to jako lacinou výtku k Jalonenovi. Rulík i v pátek zmiňoval, jak mu finský stratég dobrovolně pomáhal při juniorských šampionátech. Jalonen také poctivě objížděl extraligové zimáky a pro trenéry organizoval i seminář, při němž jim odhaloval vlastní práci. Jenže na ledě vyznával vyčkávací taktiku, s níž například Finové předchozí sezony slavili zlaté úspěchy.

Rulík razí opak. Už při nedávné inauguraci k národnímu týmu oznamoval, že hodlá hrát daleko aktivněji. „Spoustu věcí s Radimem konzultujeme. Rád bych kemp využil k poznání hráčů i doladění systému, který budeme používat společně s áčkem,“ plánuje i Augusta.

V nové profesi bude mít na co navazovat. Reprezentační junioři do 18 let nedosáhli na světovou medaili, mnohdy až hanebně zaostávali za konkurencí. Pod Rulíkem se však dvakrát po sobě protáhli do semifinále a na přelomu roku se blýskli stříbrem.

Současný výběr se po víkendu přesune z Chomutova na přípravné duely do Finska a Švýcarska, při nichž už chce Rulík přenechat vládu Augustovi. „Chtěl bych, aby tam už koučoval Patrik,“ přikývne. A on se přesune na prestižnější flek.