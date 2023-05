Rok a konec. Rulík už hokejové Pardubice nepovede. Teď se čeká na Varaďu

Jen jednu sezonu vydržel Radim Rulík na lavičce pardubického Dynama. S východočeským celkem dokráčel do extraligového semifinále, jenže to bylo tamnímu vedení málo. „Děkuju mu za práci, vrátil do města medaili. Teď jdeme dál,“ sdělil prostřednictvím klubového webu majitel Petr Dědek.