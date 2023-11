Státní znak je zpět, hokejisté mají nový dres. Sliby se mají plnit, tvrdí Hadamczik

„Sliby se mají plnit. A já slíbil, že se vrátíme ke státnímu znaku,“ řekl Hadamczik úvodem.

„Veškeré úspěchy českého hokeje byly v podobném dresu. Hokej je národní sport, patří všem divákům a ti si přejí znak na prsou. Není to fráze, jsou to fakta. A my diváky potřebujeme. To, co jsem slíbil, jsem splnil,“ dodal.

Představením nových dresů otevřel moderátor Libor Bouček středeční tiskovou konferenci. Po krátkém videu, kde svaz připomněl úspěchy z mistrovství světa i olympiády v Naganu, odtajnil podobu jak červeného, tak bílého dresu.

„Na konci minulé sezony jsme si udělali marketingový průzkum hokejového fanouška, kde nám vyšlo, co si přeje - mít na dresu státní znak. Měli jsme anketu na sociálních sítích, ve které byl výsledek také zcela jasný. Anketu jsme udělali i mezi hráči a vyšlo nám to stejné,“ popsal důvody návratu ke státnímu znaku obchodní a marketingový ředitel svazu Ondřej Šnaidauf.

Už při únorových oslavách stého výročí pardubického klubu Hadamczik volal po návratu k osvědčené klasice. Při svém proslovu roztáhl zmačkaný dres a pronesl: „Přijel jsem sem jménem Českého svazu ledního hokeje předat krásný dres. Říkám krásný, protože bych se k němu rád vrátil. Rád bych požádal výkonný výbor, abychom se vrátili k tomuto dresu.“

Trvalo to několik měsíců, než mohl změnu oficiálně potvrdit.

V polovině října na tiskové konferenci věnované svazovému rozpočtu a investicích do rozvoje českého hokeje původně nechtěl o dresech vůbec mluvit, přesto na otázky novinářů zareagoval.

„Vše se dozvíte 1. listopadu. Všichni znáte můj názor, my už jsme rozhodnuti a máme jasno.“

Jak napověděl, tak také učinil. Státní znak se vrací na dresy hokejové reprezentace. Hadamczik se snažil splnit přání fanoušků, když tvrdil: „Národ si to přeje.“

Přitom už v srpnu tři nezávislé zdroje potvrdily redakci iDNES.cz, že se dresy s jistotou změní. Mluvčí svazu Michael Schuster tehdy jen napověděl: „Pro fanoušky máme připravené jedno překvapení.“

Minulé hlavní logo nevzniklo za účelem zkrášlení uniformy, nýbrž jako ochranná známka svazu pro tržby z prodeje. Proto na dresu v částečné podobě musí zůstat.

Známka do té doby chyběla a Český hokej tak přicházel o miliony korun. Hned v prvním půlroce po změně hlásil svaz nárůst v prodeji suvenýrů o více než 40 procent, při nejbližším světovém šampionátu 2019 profitoval ještě o mnoho více. „Pokud se srovnají tržby na kamenných prodejnách či na e-shopu v období týdne před mistrovstvím světa a prvních tří dnů MS, tak evidují nárůst o 230 procent oproti minulému roku,“ řekl tehdy Petr Nitsche z marketingové agentury BPA.