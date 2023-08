Úlitba lidem. Státní znak se vrátí na hokejové dresy. Co bude se lví hlavou?

Teď tři zdroje dobře obeznámené s děním na svazu redakci MF DNES nezávisle na sobě potvrdily, že se dresy opět zásadně změní. Čile se pracuje na tom, aby národní tým už během sezony na turnajích Euro Hockey Tour a především na domácím šampionátu v květnu 2024 nastoupil znovu se státním znakem na hrudi.

„Podobu dresů na mistrovství světa zveřejníme na připravované tiskové konferenci. Pro fanoušky máme připravené jedno překvapení,“ uvedl včera mluvčí svazu Michael Schuster.

Líbí se vám na dresu více státní znak, nebo lví hlava? celkem hlasů: 243 Státní znak 88 %(215 hlasů) Lví hlava 6 %(14 hlasů) Je mi to jedno 6 %(14 hlasů)

K odhalení má dojít na přelomu září a října. A to překvapení? Do finální podoby by teoreticky mohli promluvit i fanoušci, aby se svaz tentokrát vyhnul kritice, že o velké změně rozhodl bez nich. Nabídne více variant a spustí anketu?

Návrat symbolu, který mají lidé spojený s dobou úspěchu, však neznamená konec v současnosti používané lví hlavy. Zůstane na veškerých reklamních produktech. Na tričkách, mikinách a kšiltovkách a nezmizí ani z dresů.

Dres české hokejové reprezentace z roku 2018. Dres české hokejové reprezentace z roku 2010.

„Lví hlava bude v určité podobě zachována na všech reprezentačních dresech,“ potvrzuje mluvčí Schuster.

Její využití by však mohlo být pestřejší. Logo lva se třeba může zmenšit a umístit porůznu na dresu, zatímco dominantou bude státní znak. Také ale může vzniknout jakýsi hybrid, kdy se propojí státní znak s lví hlavou, aby svaz dresy mohl bránit před kopírováním. Tomu nahrává i Schusterovo vyjádření: „Všechny originální dresy budou pojištěny ochrannou známkou výrobce.“

Právě nemožnost aplikovat na státní znak ochrannou známku byla důvodem, proč svaz v roce 2018 přistoupil k tvorbě nového loga. Aby už dresy nemohl kopírovat kdejaký obchod nebo kšeftař v pochybné tržnici a neubírali tak českému hokeji zisky z oficiálního prodeje.

Nezvykli si už ale hokejoví fanoušci na nové logo? Podle informací MF DNES interní průzkumy svazu ukázaly, že tak hrozné to s názory veřejnosti na lví hlavu zase není. Jen ti, kterým se logo líbí, nemají výraznou potřebu ventilovat své pocity na sociálních sítích.

Přesto prezident svazu Alois Hadamczik už v průběhu roku o návratu státního znaku řekl: „Národ si to přeje.“

„Výsledky průzkumu reflektujeme do tvorby dresu,“ doplňuje nyní mluvčí Schuster. Změna samozřejmě může zafungovat jako líbivé a vděčné gesto hrající na strunu národní hrdosti.

Příští rok navíc čekají český hokej významné volby: po dvou letech se bude rozhodovat o jménu prezidenta a po čtyřech letech i o kompletních deseti zbylých místech ve výkonném výboru.

A obhajovat mandát těsně po úspěšném šampionátu s novým trenérem, novou síní slávy a navíc v dresech se státním znakem? To zní jako sen pro muže, kteří poslední roky šéfovali tuzemskému lednímu sportu nejdříve pod taktovkou Tomáše Krále a teď Hadamczika.

Změna na úborech hokejistů se ale nezrodí zrovna jednoduše a ostatní české reprezentace od juniorských kategorií po ženy mají odehrát v nadcházející sezoně velké turnaje ještě se lví hlavou. Týkat se to má šampionátu dvacetiletých na přelomu roku, osmnáctky v dubnu i nejprestižnějšího turnaje žen v téže době...

ŠITÍ. Švadlena připravuje dres českého národního týmu pro hokejové MS 2015 v Praze.

Svaz by změnu nestihl, proces výroby nových dresů po dohodě s oficiálním dodavatelem dresů pro akce IIHF – firmou Nike – prý trvá dlouhé měsíce. I proto se cílí až na květnový turnaj mužské seniorské kategorie.

Co může svaz ovlivnit, jsou turnaje Euro Hockey Tour, kde Češi hrají v dresech od firmy CCM. Novou podobu by proto hráči mohli představit už na podzim.