Chcete nový reprezentační dres? Smůla, koupit nejdou. A pro MS se ještě změní

Je těžké nevidět v tom paradox a promarněnou příležitost. Hokejový svaz ve středu ceremoniálně odhalil nové dresy pro českou reprezentaci, na něž se líbivě vrací státní znak.

Lví hlava se jako ochranná známka přesouvá na zadní stranu dresu. Úplně dolů, kde je sotva vidět. „Uspokojil jsem národ, lidi si státní znak přejí. A já plním sliby,“ prohlásil prezident Alois Hadamczik.

Jenže jedna věc, a zrovna ta z nejdůležitějších, svazu nevyšla. Fanoušek si nemá dres jak koupit.

Svaz vše teprve připravuje, hotový nemá ani nový fanshop, a zákonitě tak sám sebe připravil o prvotní vlnu nadšených fanoušků.

„Je to trochu škoda, přiznávám,“ povídá obchodní ředitel svazu Ondřej Šnaidauf. Dresy by mohly být k prodeji až v průběhu prosince, národní tým se přitom v novém ukáže už příští týden na Karjale, turnaji Euro Hockey Tour.

„Rádi bychom měli vše připravené, ale je to složitější. Teprve v červenci jsme převzali práva. Je to tak, že stavíme český hokej na delší období. Ne na rok, ale na pět až deset let,“ míní Šnaidauf.

Právě před pěti lety minulé vedení hokejového svazu (v čele s Tomášem Králem) od trikotů se státním znakem upustilo, protože si spočítalo, že za prodej dresů, šál a dalších fanouškovských předmětů na „černém trhu“ u všelijakých neoficiálních prodejců a trhovců tratilo přes deset milionů korun ročně.

Takže přišlo s logem lví hlavy, jež kritici připodobňovali ke zmoklé slepici nebo logu Scanie. Na lva si svaz mohl pořídit ochrannou známku (na rozdíl od státního znaku) a nikdo oficiální dresy české reprezentace nemohl jednoduše kopírovat.

Prezident Hadamczik kritizoval, že z prodeje suvenýrů ale po zvolení nenašel ve svazové kase ani korunu, a ptal se, k čemu lví hlavu mít, když stejně všichni nostalgicky vzpomínají na státní znak.

Na to odpověděl Petr Nitsche z marketingové agentury BPA, bývalého partnera svazu, na sociální síti X: „Zcela rozumím, že se fanouškům státní znak na dresech obecně líbí. V pokladně Alois Hadamczik za merch (suvenýry) logicky nic nenašel, jelikož to právo (min. do sezony 2022/23) svaz prodal Střída Sport/CCM.“

Z toho vyplývá, že svaz neinkasoval peníze přímo za prodej dresů, ale dostával finance na základě dohody s partnerem.

Klíčové bylo, že si mohl svaz oficiální podobu dresu licenčně chránit. To teď prakticky padá, protože se dá předpokládat, že miniaturní ochranná známka kdesi vzadu dole neposlouží efektivně. Pro fanouška je hlavní, co má na hrudi.

Tisková konference k nominaci hokejové reprezentace na turnaj Karjala a k představení nových dresů..Vlevo generální manažer Petr Nedvěd, vpravo trenér Radim Rulík.

Svaz možná naivně spoléhá na věrnost příznivců, že nepodlehnou vábení levnějších okopírovaných variant, které se dají sehnat i za pár stovek.

„Když fanoušci chtějí originál, budou vědět, že tam musí mít hlavu lva. O to bych požádal i vás žurnalisty, abyste zveřejnili,“ prosil Hadamczik.

Bude to ale fungovat, když originální a „padělaný“ kus sotva rozeznáte?

Pro domácí mistrovství světa svaz zveřejní ještě další podobu dresu, více chráněnou. Logo svazu se má objevit na dvou místech. A podle informací iDNES.cz to bude na ramenou. Což teď kvůli sponzorům nešlo.