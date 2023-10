Omluva Haškovi i fanouškům a nová Síň slávy, úspornější a virtuální

Teď už veřejnost zná i bližší detaily. Vizualizace a plány svazu. Nové „muzeum“ historie českého hokeje má být celkově lepší. Modernější, a hlavně levnější.

Původní Síň slávy v Galerii Harfa měla vyjít s nájmem a energiemi na 14,4 milionu korun za rok, s náklady na údržbu, platy pracovníků a další položky se cena vyšplhala až na 18 milionů.

Ta nová? „Čisté náklady nájmu a energií jsou ve výši do 2,5 milionu korun ročně, ostatní náklady zatím neznáme,“ řekl pro MF DNES generální sekretář Jan Černý.

Tisková konferenci aktuálnímu stavu nové Síně slávy českého hokeje.

Nová Síň slávy totiž stále zůstává jen na papíře, v představách nebo počítačových programech.

Kdy by mohla být hotová? „Cílíme na březen,“ doufá člen výkonného výboru a manažer Síně slávy českého hokeje Bedřich Ščerban. „Uděláme vše pro to, abychom to stihli.“

„Pro veřejnost se ale otevře možná až v průběhu dubna,“ doplnil ho Jan Mišák z firmy Xlab, která její podobu realizuje.

Až v dubnu? Vždyť domácí mistrovství startuje už 10. května. Jakékoliv zpoždění může zasadit tvrdou ránu do plánů na monetizaci i do image českého hokeje, pokud by si statisíce fanoušků nemohly prohlédnout slavné artefakty.

Možná proto svaz nechává vytvořit i virtuální verzi (přístupnou zdarma). Ano, fanoušci si budou moci prohlédnout třeba lapačku Dominika Haška na mobilu a projít si síň pomocí virtuální reality.

Kdo přece jen zamíří do kamenné budovy, neboť na „fyzickou“ realitu nedá dopustit, může být lehce zklamán. Prostory v Nekázance budou menší a omezenější co do počtu fyzicky vystavených artefaktů.

„Oproti původní síni tam bude omezený počet vitrín,“ předestřel Mišák. Artefakty se v nich mají postupně prostřídávat. „Aby měli lidi důvod se vracet,“ říká Ščerban.

Tisková konferenci k aktuálnímu stavu nové Síně slávy českého hokeje. Na snímku ukázka prohlídky pomocí virtuální reality.

Je pravda, že Síň slávy v Harfě měla ubohou návštěvnost. Průměrně dorazilo pár lidí za den, fakticky chodili jen v době hokejového zápasu v O 2 areně, spoustu času pak prostory zely prázdnotou.

A tak ji šéf svazu Alois Hadamczik nechal kvapně zrušit coby drze neekonomickou. Svaz to tehdy odbyl tiskovou zprávou. Blesková akce překvapila úplně všechny tak, že to způsobilo až „mezinárodní“ ostudu, když se v Americe dozvěděli, že si své věci ze zlaté olympiády v Naganu musel Dominik Hašek odvézt v nákupním vozíku a sám naskládat do kufru auta.

„Je namístě se za to omluvit. Váženým legendám i médiím, protože jsme to řádně nekomunikovali. Ke generacím a odkazu máme obrovský respekt. Vše ale musí být ekonomicky únosné. My udělali racionální rozhodnutí,“ pověděl generální sekretář Černý.

Bývalý hokejový útočník a člen Síně slávy Jaroslav Pouzar na tiskové konferenci

Potenciální spory s hvězdami minulosti svaz snad zažehnal, ostatně na tiskovku dorazili jak Hašek – byť po půl hodině odešel k zubaři – i Jaroslav Pouzar.

Druhý jmenovaný, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, zdůrazňoval nutnost propagace, na což se doteď prakticky vůbec nedbalo. Pomoct by podle něj mohly i kluby. „Na kostkách se dělá reklama buřtům, může se dělat Síni slávy,“ řekl trefně.

V Nekázance bude síň minimálně dalších pět let, svaz má možnost smlouvu prodloužit o dalších pět.