Konec lví hlavy na dresu? Chci zpět státní znak, říká Hadamczik a navrhne změnu

Necelých pět let poté, co se Český hokej rozhodl ke změně identity, může dres hokejové reprezentace vypadat opět jinak. Nebo spíš jako dříve. Šéf svazu Alois Hadamczik na oslavách výročí pardubického hokeje pronesl, že by rád vrátil na hruď velký státní znak.