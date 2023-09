Z extraligy na MS. Rulík obráží zimáky: Líbilo se mi, jak to dělal Jalonen

O víkendu se naplno rozjela hokejová extraliga, z níž povede cesta na nejlákavější mezinárodní turnaj za poslední roky. Květnový šampionát před narvanou O 2 arenou v Praze.

„Budeme extraligu co nejvíc sledovat,“ vzkazuje nový trenér reprezentace Radim Rulík. „Každé kolo se zúčastním vybraného utkání.“

Už zvládl tři zápasy za první čtyři dny, navštívil Plzeň nebo Liberec. Rulík navazuje na Kariho Jalonena – finského předchůdce, který víc než pravidelně obrážel české zimáky. Jeho přítomnost vyvolávala aplaus, zástupy fandů s ním o přestávkách chtěly selfie.

Byl viděn a adepty sám viděl, což je obojí sice drobnost, ale zároveň slouží jako pozitivní vzkaz při budování důvěry. „Nevím, jestli to označit přímo jako inspiraci, ale líbilo se mi, jak to dělal, a já nemám důvod něco měnit,“ říká Rulík. „I bez Kariho bych to měl nastavené stejně. Vím ale, že jdu po něm a bude se to tak vnímat.“

Co Rulíkovi neumožní termínová kolize, bude delegovat na staronového generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda. Na vybrané mače vyrazí i s reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem.

„Máme k dispozici také videokouče. I zpětně se dostaneme k materiálu ze zápasu, kde nás někdo zajímal,“ doplňuje Rulík.

Šimon Němec z Mladé Boleslavi stíhá v přípravném utkání Oscara Flynna z Liberce.

Otázkou jen zůstává, zda se vůbec na extraligové zájemce při mistrovství světa dostane.

„Nějakou prognózu ze mě nedostanete,“ prohodí reprezentační kouč. „Ukáže to vývoj, čas, nebo jak se bude dařit top hráčům v zahraničí. Uvidíme. Z extraligy se může objevit víc hráčů než letos.“

Na květnový turnaj v Rize a Tampere po průtrži omluvenek z NHL vyrazilo hned jedenáct zástupců nejvyšší soutěže – i to značí, jak to měl Jalonen a spol. setsakramentsky těžké, aby uspěl.

K loňskému bronzu pomohlo šest borců z extraligy, což představuje průměrnou cifru. Předloni se jich na šampionát vydalo osm. Na jaře 2019 jich bylo šest, o rok dřív čtyři.

Očekává se, že na mezinárodní událost v Praze se zájem zpoza oceánu rapidně zvýší. Když se mistrovství světa hrálo v květnu 2004 ve fungl nové hale v Libni, do nominace se vmáčklo pět vyslanců extraligy. O jedenáct let později se na domácím šampionátu představili už pouze mazák Čáslava a mladíček Simon, který se dostal i do lajny s loučícím se Jágrem.

Nejspíš tušíte, že v boji o Prahu bude nával i v závěru aktuální sezony. Potvrzuje to taky Rulík, jenž proto plejery z NHL v polovině srpna sezval na neformální setkání do Berouna. „Bylo důležité zjistit, že zájem mají eminentní,“ přibližuje kouč.

Jenže pozor, extraligoví adepti nejsou bez šance. Rulík od letní inaugurace zmiňuje, že schopných našinců za mořem soustavně ubývá a je podle něj nevyhnutelné seskládat kostru nároďáku z evropského materiálu.

„Pořád je to naše myšlenka, ale bude záležet na praxi,“ říká Rulík. „Mohou do toho zasáhnout i věci jako zranění, únava nebo rodina. Může dojít k úpravě, ale zůstává plán co nejdřív vytvořit jádro, kolem kterého chceme tým stavět.“

Trenér Radim Rulík se setkal s českými hokejisty, kteří působí v zámoří.

Extralize nahrává i to, že v ní Rulík před životním přesunem devět let v kuse trénoval. „Je obrovská výhoda, že jsem z ní vyšel. U týmů, kde zůstal stejný trenér, se neměnil systém hry. Při pozorování se rychleji zorientuju a poznám, jak ho hráč plní a zda se správně pohybuje. Cizí kouč to nebude mít hned v oku,“ dodává.

První oficiální sraz čeká národní tým v listopadu před turnajem Karjala. Předtím chce Rulík vyrazit za reprezentanty do finské nebo švýcarské ligy. Nejvíc na očích bude reprezentačnímu aparátu extraliga, která je podle znalců nejkvalitnější za poslední sezony.

A třeba při středečním superšlágru Sparty s Pardubicemi se to bude adepty na šampionát jen hemžit.