Slavii hrozí po skoro půlstoletí 2. liga. Tvrzník burcuje: Průšvih se nestane

Tradiční značka v ohrožení. Osud hokejové Slavie visí na vlásku, dvojnásobný český mistr z let 2003 a 2008 se může propadnout až do amatérské soutěže. V první lize zbývá do konce základní části už jen pět kol a sešívaní jsou předposlední, dva body od sestupu. Hodina pravdy je čeká v sobotu na ledě posledního Znojma.