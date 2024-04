Potíže nekončí. Slovan Ústí má zastavené přestupy, na vině je dluh vůči svazu

Informaci facebookových stránek Hokejové aktuality, že Slovan má u svazu dluh ve výši 40 582 korun a na výzvy o jeho zaplacení nereagoval, potvrdil člen výkonného výboru svazu Daniel Sadil. Další závazky může mít také u jiných subjektů, nové dluhy vůči hráčům nedávno sám Agateljan přiznal.

„Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje se na svém jednání zabýval situací v ústeckém klubu, který i přes výzvy neplní závazky vůči hokejovým subjektům. Na základě toho byl ústeckému klubu udělen zákaz přestupů a hostování,“ píše se v odůvodnění. Sadil doplnil: „Až Ústí dluhy zaplatí, přestupy budou odblokovány.“

Agateljan vydal ve středu ráno prohlášení, ve kterém se snaží hokejové fanoušky z města na Labi uklidnit. „Jsme silnější, než si někteří myslí, a nebudeme se poddávat bezdůvodné kritice. Naši kritici by měli vědět, že jejich negativní postoj nás jen motivuje dál bojovat a zlepšovat se. Nejsme zde, abychom se schovávali, ale abychom čelili výzvám s hlavou vztyčenou,“ napsal.

A pokračoval: „V pondělí na naší oficiální facebookové stránce odhalíme fakta a představíme konkrétní plány pro budoucnost. Připravte se na transparentní a otevřenou komunikaci, která ukáže, že jsme plně odhodláni obrátit tento příběh k lepšímu.“ V komentářích pak Agateljan doplnil: „Klub je tam, kde je... ale to, že jsem se na to nevykašlal, už svědčí o tom, že s tím něco dělám. A že tomu chci pomoct.“

Agateljan vstoupil do Slovanu, kterému vrací bývalý název Ústečtí Lvi, na konci listopadu s velkými plány a touhou vrátit ho na prvoligovou mapu. Už během sezony musel žehlit potíže s dluhy, v lednu je vypořádal. Tým se ze záchranářských vod senzačně vyhoupl do play off, v předkole vypadl s Benátkami. Pro nový ročník Arménec avizoval dvacetimilionový rozpočet. Slovan je zapsaný na jeho kamarádku Yvonne Havlíček.

Nevypořádá-li se ústecký klub se závazky, přijde o druholigovou licenci. Prohlášení o bezdlužnosti vůči hokejovým subjektům je nutné dodat na svaz do 31. července. Navíc vedení musí podat i přihlášku do soutěže a Agateljan v tisku už avizoval, že v krajním případě nevylučuje ani účast jen v krajské soutěži.