Hokejové Ústí přebírá Agateljan, chce ho rychle vrátit do první ligy

„První úkol je nesestoupit a zabojovat o play off. Kdyby se pak stal zázrak a my postoupili, bylo by to skvělé. Pokud to nevyjde, oznámíme zájem o koupi prvoligové licence,“ říká Agateljan, jehož příjmení je spjaté spíš s jiným sportem než hokejem. Viktor a Erik Agateljanovi jsou známí boxeři, Michael je z bratrské trojice nejstarší.

„Sám jsem boxoval jen amatérsky, ale vyrůstal jsem v Ústí a chodil tam jako dítě na hokej. Je to moje srdcovka,“ vysvětluje, proč se rozhodl pomoct Slovanu. O vstupu do hokeje jednal i s jinými kluby. „Něco proběhlo v Německu, pak v Trebišově a v Šumperku. Nikde jsme se ale nedomluvili, až jsem zkusil štěstí v Ústí. A tady byli rádi za to, že klub někdo převezme,“ líčí Agateljan.

Uvědomuje si, že Slovan není v super kondici. „Vím, do čeho jdu. Že jsem převzal loď, která není ve skvělém stavu. Klub má závazky, ale není zadlužený. Mám partnery, kteří mi s tím přijdou pomoct, abychom vrátili ústecký hokej tam, kam patří. Samozřejmě budeme jednat i s městem, pokud to dá od toho ruce pryč, bude to těžké, protože hokej je nejdražší sport,“ upozorňuje Agateljan, který podniká v různých zemích světa a žije v Německu.

Oficiálně bude novým majitelem ústeckého hokeje zahraniční holding, Agateljan se stane generálním manažerem klubu. A hned chystá změny.

„Okamžitě se budeme snažit posílit kádr, zároveň ale zvažujeme, co je chytřejší strategie. Jestli jít za každou cenu do boje o postup proti Chomutovu a dalším, nebo být trochu při zemi a počkat si, že prvoligovou licenci nabídne někdo k prodeji,“ odkrývá karty.

Naopak s jakým rozpočtem bude klub nově pracovat, zatím prozrazovat nechce. „V tuto chvíli je rozpočet kolem sedmi milionů, jaký bude za nás, ještě nechceme zveřejňovat. Každopádně oslovíme město i firmy v okolí s nabídkou spolupráce, chceme v nich probudit patriotismus,“ plánuje Agateljan.

Slovan je aktuálně v druholigové tabulce až jedenáctý, klub během sezony opustil Vladimír Růžička, který se přesunul do jiného Slovanu, bratislavského.