Ústecký zachránce: Dluh je skoro tři miliony, klub zvedáme z klinické smrti

Proč jste přišli zachránit ústecký hokej?

Chceme tu hokej provozovat s čistým štítem. Nemáme za sebou velkého partnera, který přijde a řekne: Tady máte pět milionů a dělejte hokej. Máme menší partnery, uvidíme, na co to bude stačit. V tuhle chvíli začínáme pracovat, žádné sportovní cíle určitě nejsou, ty si řekneme na konci května na tiskové konferenci.

Jak jste došli k číslu, že ústecký hokej dluží skoro tři miliony?

Jsou v tom dlužné platy hráčů a realizačního týmu od února včetně, pak pohledávky svazu co se týká rozhodčích a delegátů, podané návrhy svazu na řešení situací určitých hráčů, zejména Fina Huovinena, který je mimo republiku, nebo Berčíka, který je v Mostě. A pak dluhy, které se týkají ledových ploch.

Je ve vašich možnostech to zaplatit?

Pokud to nezaplatíme, hokej se hrát nebude. S tím jsme do toho šli, ale nečekali jsme, že částka bude tak vysoká. Bezdlužnost vůči hráčům je potřeba doložit do 30. srpna. Závazky vůči svazu jsou na domluvě, co se týká mládeže, jsme v jednání. Dohodli jsme se, že to je jediný plán na záchranu ústeckého hokeje na seniorské úrovni. Postupujeme v symbióze s mládeží, která vlastní druholigovou licenci.

Kdo kromě vás je ještě ve spolku, který se pokouší resuscitovat ústecký hokej?

Je to tříčlenný spolek, kromě je v něm ještě Pavel Šíma, kameraman České televize, a za sportovní věci jednoznačně Miroslav Kanis, který má hlavně zkušenosti s nízkorozpočtovými kluby. Já jsem OSVČ, zaměřuji se na práci s dětmi, zařizuji kempy.

Asi nikdo z vás nebude milionář.

Že přijdeme a dáme deset milionů, to určitě ne. Do ústeckého hokeje v tuto chvíli nevstoupí nikdo, kdo má přebytečných pět šest milionů. To si řekněme naprosto otevřeně. Podívejte se například na Havířov, jaký měl rozpočet, a stejně z druhé ligy nepostoupil. Odhaduji, že mohl mít ke třiceti milionům.

Jak vnímáte vašeho předchůdce Mikaela Agateljana?

Nechceme si přes média vyměňovat větičky, je to zbytečné, teď se musí tvrdě pracovat.

Jste celoživotní fanda hokeje?

Jsem hlavně Ústečák, byť jsem z jiného sportu, z fotbalu. Teď jsem v Neštěmicích vedoucí mužstva. Dřív jsem dělal sportovního manažera futsalu. V Ústí se za mého mládí žilo sportem, ať už to byl volejbal, fotbal, hokej. K našemu městu sport patří.

Budete slibovat první ligu jako pan Agateljan?

První liga v tuhle chvíli nepřipadá v úvahu. Hokej musíme zvednout z klinické smrti. Řekneme si na konci května, s jakými ambicemi půjdeme do sezony. Ale druhá liga tu bude určitě.

Hokejová 2. liga Slovan Ústí - Piráti Chomutov, únor 2024. Slovan Ústí před svým kotlem.

A název klubu zůstane Slovan Ústečtí Lvi, jak ho změnil váš předchůdce?

Ano, tak to bude. Nechtěli jsme překopávat všechno možné. Už takhle jsme všem pro smích, tak nemusíme být úplně.

Je vám sympatická cesta Chomutova, který se po krachu postupnými kroky vyškrábal z krajské ligy až zpátky do první?

Stoprocentně. Šli správnou cestou. Ale zase musíme brát, že oni za sebou měli při vzestupu silného partnera.

Jak berete vaši záchranářskou misi? Nejdete si to jen zkusit?

Tady není co zkoušet. Musí nastoupit krizový management a semknout lidi, kteří pro záchranu chtějí něco udělat. Jiná naděje už pro ústecký hokej není. Bereme to tak, že tohle je poslední šance. Nikdo se o klub nepřihlásil, a kolikrát už byl na prodej?