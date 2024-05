Bývalé pornohvězdě Daisy Lee praskly silikony, operace v Ekvádoru stála 80 tisíc

„Když mi ukázali fotku, co mi vyndali z prsou, to sem nemůžu ani dát. Je to tak nechutné, že by příspěvek hned zablokovali,“ vzkázala Daisy Lee z nemocničního lůžka v příspěvku na Instagramu.

„Ani se neptejte, kolik jsem za tu operaci dala. Tři a půl tisíce dolarů, což je nějakých osmdesát tisíc. 1 500 dolarů šlo člověku, který mě operoval a 2 000 dolarů klinice. Do džungle musel přicestovat lékař až z hlavního města, které je vzdálené skoro čtyři hodiny cesty,“ popsala bývalá pornoherečka, které po vyjmutí implantátů udělali nově i modelaci prsou.

Podle dřívějšího vyjádření Daisy Lee jí implantáty praskly nejspíš poté, co spadla hrudníkem přímo na kameny. Později však uvedla, že podle jejího názoru její tělo začalo silikon a „všechny umělé věci“ odmítat potom, co podstoupila v posledních měsících „léčbu prostřednictvím celé řady rituálů“.

Dcera bývalé političky Aleny Ženíškové patřila k nejznámějším českým pornoherečkám. Rozhodla se skoncovat s natáčením videí pro dospělé a přesunula se do Ekvádoru, kde nyní nabízí poznávací výpravy do džungle.

O svých zážitcích a zkušenostech se nebojí mluvit velmi otevřeně. V minulosti například v jednom z rozhovorů popsala, že orgasmy při natáčení předstírala, stejně jako většina dívek z filmů pro dospělé.

Urbanová promluvila loni během rozhovoru na ÓČKU i o tom, jak podstoupila v Ekvádoru pod vlivem silného halucinogenu několik ceremonií se šamanem. Rozpovídala se o osobní zkušenosti s ayuhascou a přiznala, že na intenzivní zážitky z prvního rituálu jen tak nezapomene.

„Jela jsem Do Ekvádoru hlavně proto, že jsem chtěla přestat s drogami. Brala jsem poslední čtyři roky každý den. Ráno jsem vstala, snídaně a čára. Dávala jsem si to pak už spíš ze zvyku, utíkala jsem od reality a chtěla jsem být hubená. A po čáře prostě nemáte chuť jíst,“ popsala s tím, že s natáčením porna je konec.

„Vždycky mě bavilo předvádět se před kamerou a celkově ta pozornost. Nějakým způsobem jsem to asi potřebovala. Sex bylo upřímně to úplně poslední, co by mě na tom bavilo. Nesnášela jsem to. Už toho mám dost, svěřila se.

V roce 2020 přiznala, že její chrup byl kvůli konzumaci drog ve velmi špatném stavu a nechala si v Turecku udělat nové zuby. Zákrok ji tam vyšel levněji než v Čechách či na Slovensku. „Zuby mi zbrousili a nasadili nové korunky. Musím říct, že čtyřhodinové broušení zubů nebylo právě příjemné. Po třech hodinách jsem začala brečet, bylo to celé psychicky i fyzicky opravdu náročné,“ uvedla.