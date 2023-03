Ayahuasca není droga, říká pornohvězda Daisy Lee po rituálech se šamanem

„S radostí vám chci oznámit, že mám úspěšně za sebou pět ceremonií s ayahuascou. Utápěla jsem se měsíce v hrozných depresích a každý den, hned co jsem otevřela oči, byla jsem okamžitě ve stresu, smutná a unavená. Říkala jsem si, kdy naposledy jsem se probudila a byla šťastná?,“ začala Daisy Lee svůj příspěvek na Instagramu, ve kterém popisuje, proč se rozhodla odcestovat do Ekvádoru a podstoupit „očistné rituály“ s místním šamanem.

Po návratu z Jižní Ameriky zveřejnila hvězda filmů pro dospělé na YouTube čtyřicetiminutové video, ve kterém popisuje, co cítila poté, když při rituálu vypila halucinogenní psychotropní nápoj ayuhasca připravovaný z jihoamerické liány Banisteriopsis caapi.

„První ceremonie je asi vždycky nejhorší, protože se při ní nejvíce očistíte. V altánu nás v kruhu sedělo dvanáct lidí, každý na matraci s kýblem. Chodili jsme po jednom k šamanovi, který nám dal většího panáka ayhuhascy, kterou jsme si předtím společně uvařili a do půl hodiny po vypití to začalo působit. Chutná to zemitě, opravdu nic dobrého, ale to k tomu patří,“ popisuje s tím, že poté se zhaslo, šaman začal zpívat a jednoho po druhém zvlášť „očišťoval“.

Daisy Lee v Ekvádoru (2023)

„První ceremonii jsem vůbec nezvládla, protože jsem usnula. Když mě šaman vzbudil, bylo mi fakt zle, všechno se mi motalo, všude nějaké čáry, obrazce a zvuk bzučení… Zvracela jsem, utíkala jsem z altánu, ale spadla jsem a úplně se rozsekala. Vzali mě hned zpátky, usnula jsem na lehátku. Druhý den mi bylo ale opravdu nádherně,“ pochvaluje si Daisy Lee s tím, že následující čtyři ceremonie s polovičním množstvím nápoje už proběhly mnohem lépe.

„Když jsem šla po posledním rituálu spát, tak jsem se usmívala a cítila se jak znovuzrozená. Vyrovnaná, vnitřně neskutečně klidná a naplněná láskou. Ten pocit mám i teď a stále trvá. Pokud zmizí, tak si vzpomenu na všechno, co jsem v Ekvádoru prožila a určitě se tam budu vracet častěji. Získala jsem zpět pozitivní myšlení i radost do života. Našla jsem se v přírodě. Příroda je opravdu zázrak a ayahuasca je zázrak přírody. Není to žádná droga, beru to jako medicínu, vyléčilo mě to a mám teď velkou chuť na sobě pracovat,“ dodává pornoherečka Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová.

Ayahuasca je posvátný nápoj jihoamerických indiánských kmenů. Navozuje trans, mění vnímání času, prostoru, oslabuje úsudek a způsobuje halucinace, při kterých člověk opouští tělo.

Podle toxikologů i odborníků na drogové závislosti je to halucinogen, psychodelikum, které může ovlivňovat chování člověka i několik dnů po požití a v některých případech může jeho užití skončit smrtí.

„Ayuhasca je nebezpečná v tom, že reakce na tento halucinogen jsou individuální. Problémem je dávkování a nepředvídatelnost chování i reakcí. Člověk může mít úzkosti, ztrácí pozornost i úsudek,“ varoval v minulosti Ivan Douda, přední český odborník z protidrogového centra Drop-in.

Hrátky s psychotropními látkami se mohou vymstít. Dokládá to například příběh mladé Michaely, která pod vlivem ezoterického učení svého přítele také pila odvar z halucinogenní liány. Měla halucinace, celou noc prozvracela a probrečela. Cítila, že jí z těla vylézají brouci a nestvůry. Příběh jedenadvacetileté ženy následně skončil, když ji srazil při přebíhání kolejí na Kolínsku vlak.

Své osobní zkušenosti s magickou ayuhascou popsala pro iDNES.cz také čtenářka Ludmila Růžičková, která se za ayahuascou vydala do Peru. „Cítím se zklamaná, jaksi podvedená. Ztratila jsem iluze o tom, jak budu komunikovat s vyššími světy prostřednictvím té zázračné rostliny, která mi ukáže smysl mého života. Místo toho jsem komunikovala jen s kbelíkem na zvracení a záchodovou mísou,“ napsala v roce 2017.

