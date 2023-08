Sex byl to poslední, co mě na pornu bavilo. Nebylo na výběr, říká Daisy Lee

„S kariérou pornoherečky jsem začala v osmnácti letech. Proto, že jsem neměla peníze. Utekla jsem tehdy z domu a odešla ze školy, máma mě pak už nechtěla pustit zpátky. Od té doby s ní nekomunikuji. Vidím, že se o mě nezajímá, vydědila mě, nemá mě ráda, má ještě tři další děti. Neměla jsem tehdy na výběr, takže jsem začala u rychlých peněz. Postupem času jsem ale zjistila, že to celou dobu vůbec nejsem já. Byla jsem ztracená a nešťastná,“ svěřila se pornoherečka Daisy Lee v pořadu Mixxxer Live na ÓČKU.

Dcera bývalé političky Aleny Ženíškové patří k nejznámějším českým pornoherečkám. O svých zážitcích a zkušenostech se nebojí mluvit velmi otevřeně. V minulosti například v jednom z rozhovorů popsala, že orgasmy při natáčení předstírá, stejně jako většina dívek z filmů pro dospělé.

„Pár dívek mívá orgasmus při natáčení doopravdy. Ale vždy, když jsem natáčela já, jen jsem to hrála. Je to pro mě práce, nedokážu si to užít. Když jsem měla poprvé předstírat orgasmus, přetáčelo se to asi dvanáctkrát,“ řekla.

Karolína Urbanová promluvila během rozhovoru na ÓČKU i o tom, jak podstoupila nedávno v Ekvádoru pod vlivem silného halucinogenu několik ceremonií se šamanem. Rozpovídala se o osobní zkušenosti s ayuhascou a přiznala, že na intenzivní zážitky z prvního rituálu jen tak nezapomene.

„Jela jsem tam hlavně proto, že jsem chtěla přestat s drogami. Brala jsem poslední čtyři roky každý den. Ráno jsem vstala, snídaně a čára. Dávala jsem si to pak už spíš ze zvyku, utíkala jsem od reality a chtěla jsem být hubená. A po čáře prostě nemáte chuť jíst,“ říká a dodává, že se rozhodla s kariérou pornoherečky skončit.

„Vždycky mě bavilo předvádět se před kamerou a celkově ta pozornost. Nějakým způsobem jsem to asi potřebovala. Sex bylo upřímně to úplně poslední, co by mě na tom bavilo. Nesnášela jsem to. Už toho mám dost. Bude mi 26, filmy pro dospělé už vůbec netočím, dělám jen produkci. Organizuji natáčení pro placenou erotickou televizi,“ svěřila se moderátorům Vojtovi Drahokoupilovi a Jakubovi Kotkovi.

V roce 2020 Urbanová přiznala, že její chrup byl kvůli konzumaci drog ve velmi špatném stavu a nechala si v Turecku udělat nové zuby. Zákrok ji tam vyšel levněji než v Čechách či na Slovensku.

„Zuby mi zbrousili a nasadili nové korunky. Musím říct, že čtyřhodinové broušení zubů nebylo právě příjemné. Po třech hodinách jsem začala brečet, bylo to celé psychicky i fyzicky opravdu náročné,“ popsala tehdy pornoherečka s tím, že si vybrala v katalogu typ zubů s názvem americký úsměv. Kompletní cena za zákrok byla 5 900 eur, což je v přepočtu přibližně 160 tisíc korun.