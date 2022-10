Ukazovat zadek mě baví, na profi fotky není čas, říká pornoherečka Lady Dee

V poslední době jste se často objevovala v bulváru, protože došlo k jistým změnám ve vašem osobním životě. Jste teď bez partnera, je to tak?

Chápete to správně, jsem teď single.

Byl váš rozchod bouřlivý?

Díkybohu ne, toho jsem se hrozně bála. Ale naštěstí rozchod dopadl dobře. Nehádali jsme se, ani jedna hádka. Řekli jsme si to mezi sebou jako dospělí, ne jako děcka, takže to bylo v pohodě.

Jste typ člověka, který po rozchodu následně pálí mosty, nebo se snaží udržovat přátelský vztah?

Ano, snažíme se udržet přátelský vztah. Ne kvůli nám, ale kvůli naší malé. Ta je důležitější než my.

Takže budete mít střídavou péči?

Je to tak. Na tom jsme se domluvili taky. Bude to tak, že týden bude mít dceru on a týden já. Myslím, že to tak bude v pohodě. Akorát nevím, jak to malá bude snášet být týden u mě doma, týden u něj. Třeba ještě změníme názor. Uvidíme.

Potkali jsme se na křtu nového vydání magazínu Playboy. Co vy a erotické focení do časopisů?

Já do nějakého magazínu? To je jedno do kterého? Takhle, mně se nikdo neozval. Já bych byla moc ráda, protože mě hrozně baví dělat focení mimo branži, kterou jsem dělala předtím, a posouvá mě to. Takže doufám, že se někdo ozve.

Jakou práci věnujete tomu, než vyfotíte sama sebe na sociální sítě? Nemyslím tím jenom platformu OnlyFans.

Já si normálně doma nafotím nějaká selfíčka. Ale že bych dělala nějaké profesionální fotky? Na ty úplně nemám čas. Ale nějak mi úplně nezáleží na tom mít nějaké extra profesionální fotky na Instagramu. Mně stačí nějaká selfíčka, abych tam vypadala sexy, dobře a abych se lidem líbila. (smích)

Když potřebujete nasbírat nové odběratele, na co sázíte?

Pokud chci nové odběratele, tak … No, to nemůžu říct, protože mi to pak každej bude krást, že jo! Takže to je moje tajemství. Jinak to pak všichni budou dělat.

Playmates Bára Karlíková alias Angii Perssee, Veronika Basileiou, Drahomíra Jůzová alias Lady Dee a Karolína Huvarová a Vojta Medlen v reality show Like House 3 (2022)

Tak prozraďte, na co jste tedy ze svého obsahu na sociálních sítích pyšná? Na fotky v tangách?

Jo, to mě baví. To mě baví, ukazovat můj zadek. Neříkám, že můj zadek je nejlepší, ale prostě myslím, že je lepší než předtím. Ráda ho prostě fotím. Hlavně záleží, z jakého úhlu se to vezme!

Jak moc jste otevřená kosmetickým úpravám a zákrokům? Protože ono pak v jednu chvíli dojde k určité modifikaci těla a všechny ty sexy holky vypadají stejně...

To je pravda, ale já nevím. Na svém těle? Přemýšlím, to je pro mě hrozně těžký. Prsa. Já když cvičím, tak ztrácím prsa, opravdu. Trošku se mi ztratila, ještě tam něco díky bohu mám a doufám, že tam ještě něco zůstane. Ale přemýšlím, že bych si dala udělat ještě prsa. Ale aby byla přírodní, takové ty kapky, a ne ty kulatý od sebe, ty jsou podle mě hrozně hnusný. Já jsem hrozně upřímná!

Ráda svým sledujícím dáváte prostor k tomu, aby se vás ptali na různé věci. Proč? Aby vás poznali i jako člověka?

Asi je to tak lepší, aby mě znali i jako člověka. A hlavně se na těch sociálních sítích snažím být svá a nehrát si na nic. Já si na nic nehraju, nikdy. Já jsem furt stejná. Jsem prostě blázen. (smích)